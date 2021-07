Estudantes voltam às escolas de Contagem em 9 de agosto

Prefeitura apresenta detalhes do projeto da volta às aulas para sindicatos (foto: Prefeitura de Contagem/Divulgação)

Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, serão retomadas a partir de 2 de agosto. A data foi definida pela prefeitura e publicada em um decreto no Diário Oficial do município. Vale tanto para escolas particulares quanto para unidades municipais e estaduais.



As atividades presenciais nas escolas de Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, serão retomadas a partir de 2 de agosto. A data foi definida pela prefeitura e publicada em um decreto no Diário Oficial do município. Vale tanto para escolas particulares quanto para unidades municipais e estaduais.

No dia 2, vão voltar às escolas os professores, coordenadores pedagógicos e equipes de apoio. O retorno presencial dos estudantes da educação infantil será a partir de 9 de agosto com crianças de 4 e 5 anos. A partir do dia 23, retornam as crianças de 0 a 3 anos.

O retorno dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental está previsto para 8 de setembro. Já as aulas dos anos finais do fundamental e do ensino médio devem ser retomadas em 22 de setembro.

Em Contagem será adotado o modelo híbrido, com aulas presenciais e remotas. As famílias podem escolher se querem que as crianças retornem às escolas.

"As datas de retorno podem ser alteradas em caso de modificação dos indicadores sanitários ou risco de agravamento do quadro epidemiológico e assistencial", afirma a prefeitura em nota.

Todos os profissionais foram vacinados

Ao apresentar o plano de retomada para representantes do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG) e do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais (Sinpro/MG), a prefeitura disse que todos os servidores que trabalham nas redes pública e privada foram vacinados contra a COVID-19.

Além disso, a administração também garantiu que todas as unidades vão passar pelas adaptações necessárias para manter o distanciamento social, além da colocação de álcool em gel.

A partir desta quarta-feira (7/7), metade dos professores da educação infantil vão começar a receber computadores de última geração, que serão "emprestados" pela administração para que as aulas remotas possam ser dadas.



Chips de celulares também serão disponibilizados a partir da semana que vem