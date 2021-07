Trabalhadores da Regap, em Betim, começarão a ser vacinados contra COVID-19

Regap é a primeira empresa do setor industrial a ser contemplada com a vacina contra a COVID-19, em Betim (foto: Sindipetro/Divulgação) Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), serão vacinados contra a COVID-19 a partir desta sexta-feira (9/7).



LEIA TAMBÉM: Saúde detalha novo cronograma de vacinação em MG; veja como ficou Funcionários da Refinaria Gabriel Passos (Regap), em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), serão vacinados contra a COVID-19 a partir desta sexta-feira (9/7).



O grupo faz parte dos trabalhadores industriais, previsto no O grupo faz parte dos, previsto no Plano Nacional de Imunização (PNI) , e será imunizado na própria empresa. A expectativa é que 2 mil profissionais sejam vacinados até a próxima terça-feira (13/7).

A Regap é a primeira a ser atendida e a prefeitura aguardará a chegada de um novo lote de vacinas para dar sequência às demais empresas do ramo industrial. As datas serão divulgadas na próxima semana.

“A expectativa é vacinar cerca de 50 mil pessoas que compõem este setor estratégico para a economia de Betim e do estado. Serão montados postos de vacinação que atenderão estes trabalhadores e haverá cooperação dos departamentos de saúde das empresas de maior porte. O ritmo da imunização obedecerá o recebimento de doses encaminhadas pelo governo para esse público específico. É importante verificar se a empresa se enquadra nos critérios estabelecidos no Plano Federal”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Augusto Viana.

No ato da vacina, os trabalhadores precisam apresentar documentos comprobatórios como carteira de trabalho, crachá funcional ou contracheque com documento de identidade, além da declaração da empresa com indicação de CNAE e sua descrição.

A secretaria municipal de Saúde de Betim ressalta que os trabalhadores industriais residentes na cidade cuja idade esteja contemplada pelo cronograma de vacinação também têm a opção de ir até à Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para serem imunizados.

O setor industrial que será contemplado é de produc%u0327a%u0303o, transformac%u0327a%u0303o e extrac%u0327a%u0303o florestal, de petro%u0301leo, ga%u0301s e minerais. Além da fabricac%u0327a%u0303o de alimentos, bebidas, calc%u0327ados e acesso%u0301rios, derivados do petro%u0301leo e biocombusti%u0301vel, fumo, ma%u0301quinas e equipamentos, mo%u0301veis, papel e celulose, produtos de metal, de minerais na%u0303o meta%u0301licos e metalurgia, produtos qui%u0301micos, farmoqui%u0301micos, e farmace%u0302uticos, roupas e tecidos.



Também fazem parte do grupo os profissionais de produc%u0327a%u0303o e manutenc%u0327a%u0303o de vei%u0301culos e outros equipamentos de transporte, bem como atividades auxiliares dos transportes. Coleta, produc%u0327a%u0303o e tratamento de energia, ga%u0301s, a%u0301gua, esgoto, resi%u0301duos. Atividades de correio e entregas, de telecomunicac%u0327o%u0303es, de impressa%u0303o, gravac%u0327a%u0303o e reproduc%u0327a%u0303o. A construc%u0327a%u0303o civil e atividades de educac%u0327a%u0303o, sau%u0301de e seguranc%u0327a dos trabalhadores da indu%u0301stria.

A vacinação à população geral também continua esta semana em Betim. Nesta quinta-feira (8/7) as UBS estão vacinando pessoas de 44 anos. Na sexta-feira (9/7), será contemplado o público de 43 anos.

Regap teve surto da COVID-19 este ano

No início de março a Regap passou por um surto da COVID-19 , denunciado pelo Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais (Sindipetro-MG). Segundo a entidade, mais de 200 trabalhadores se infectaram com a doença naquele mês.

No período, a Regap passava por uma parada de manutenção, que durou cerca de 30 dias, e houve um aumento presencial de mais de 2 mil trabalhadores, efetivo que dobrou o número de profissionais no local.

O presidente do Sindipetro-MG, Anselmo Braga, pontua que há a necessidade de vacinar todo o setor industrial.



“O ato de começar a vacinação do setor pela Regap, provavelmente, é porque a empresa tem o serviço próprio de saúde e condição de aplicar na própria sede. É importante frisar que o sindicato não fez a defesa só dos nossos trabalhadores, em momento algum. Nós tivemos um diálogo com a Secretaria de Saúde de Betim para cobrar um calendário da vacinação de todos os industriários”, pontua Braga.