Mortalidade por COVID cai com avanço da vacinação em Minas; confira números

pora cadaapresentou queda expressiva entre os grupos imunizados emEntre os grupos de 70 e 79 anos, o número caiu de 43% para 28%, segundo o governo de Minas divulgou, nesta quinta-feira (8/7).Já nos grupos na faixa etária com 80 anos ou mais, a redução foi de 12% para 10% desde o início da pandemia.Ainda segundo o governo, entre as pessoas que têm entre 60 e 69 anos, a queda foi de 24% para 19%.O secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, atribui a redução à eficácia comprovada dano estado.“Os gráficos apresentam um descolamento entre casos e óbitos, o que demonstra a eficácia da vacinação diante dos casos graves. No pico, antes da vacinação, tínhamos uma proporção semelhante entre casos leves, graves e óbitos. Hoje, a proporção de casos leves é muito maior do que a de óbitos. Significa que, mesmo as pessoas pegando a doença, ela está se agravando menos, e principalmente, as pessoas estão morrendo menos”, explicou.O painel '' atualizado na manhã desta quinta (8/7) mostra que, até o momento, foram aplicadas 7.711.916 primeiras doses contra a COVID-19 no estado. Outras 2.759.223 pessoas já receberam a segunda dose da vacina, e 62.039 foram vacinadas com a dose única da Janssen.Ele ainda afirmou que os dados da secretaria demonstram uma queda consistente nade“O vírus está circulando menos, os gráficos mostram isso. Menos pessoas estão com sintomas, buscando atendimento especializado. Tivemos uma queda robusta na procura por leitos, principalmente nas regiões Centro, Centro-Sul, Oeste e Triângulo do Sul”, afirmou. Atualmente, a ocupação de leitos de UTI Covid em Minas é de 68%.

No último mês, o número de pacientes aguardando uma unidade de terapia intensiva caiu de 227 para 54, graças à ampliação no número de leitos e também à redução da circulação do vírus.



Minas Gerais registrou 218 mortes por COVID-19 em 24h. Os dados são do boletim epidemiológico desta quinta-feira (8/7), divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Desta forma, o estado agora acumula 47.596 óbitos desde o primeiro mês da pandemia no Brasil.





Além disso, 7.551 pessoas tiveram alta do hospital no período de 24h. O número total de recuperados do vírus da COVID-19 somam 1.731.522 desde março de 2020.