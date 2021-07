Sputnik V: Minas deve receber vacina russa ainda em julho, diz secretário

Na ocasião, Bacheretti também detalhou o novo cronograma de vacinação dos mineiros (foto: Zoltan Balogh/TT)

Gerais, Fábio Baccheretti, disse, na manhã desta quinta-feira (8/7), que Minas deve receber remessas da vacinaainda este mês. Na última sexta-feira (2/7), aautorizou o estado a importar 428 mil doses do imunizante, ou seja, o suficiente para proteger 1% da população mineira, conforme limite fixado pela própria agência."Estamos em tratativas com o Fundo Soberano Russo. São vários pontos importantes da negociação. E uma condição que o governo do estado colocou neste contrato é de que as doses sejam entregues até julho", disse o dirigente em coletiva de imprensa na cidade administrativa.





Calendário adiantado

Na ocasião, Bacheretti também detalhou o novo cronograma de vacinação dos mineiros, que foi adiantado em um mês. Segundo o gestor, a previsão é de que os adultos entre 54 e 40 anos sejam vacinados ainda em julho.



Em agosto, será a vez das pessoas entre 39 a 25 anos. O grupo de 24 a 18 anos será protegido em setembro. Bacheretti diz que a aceleração do calendário foi possível graças ao adiantamento da entrega de remessas da Pfizer e da AstraZeneca anunciadas pelo governo federal, que teriam garantido cerca de 9 milhões de doses ao estado entre julho e agosto.



"O que estamos vendo é que, em julho, haverá muito mais doses que a expectativa. A AstraZeneca vem cumprindo a sua produção diária de quase um milhão de doses. Ou seja: 25 a 30 milhões de doses por mês. A CoronaVac também mantém as suas entregas e temos também alguns adiantamentos de doação", disse o secretário entrevista coletiva concedida na manhã desta quinta-feira (8/7).

"Nós também recebemos doações da Janssen. Conseguimos adiantar aqueles 1,5/2 milhões de unidades. E ainda há expectativa de novos adiantamentos. Então, diante deste novo cenário, refizemos a expectativa de terminar a vacinação em setembro", finalizou.