COVID: prefeito de São Gonçalo do Abaeté teve 70% do pulmão comprometido

Prefeito de São Gonçalo do Abaeté, Fabiano Lucas foi diagnosticado com COVID-19 em 28 de junho (foto: Reprodução/Instagram)

Internado desde o último fim de semana com COVID-19, o prefeito de São Gonçalo do Abaeté, no Noroeste de Minas, teve 70% do pulmão comprometido por causa da doença.

Fabiano Lucas (PV) teve o diagnóstico confirmado em 28 de junho. Três dias depois, teve falta de ar e muita tosse, e procurou uma unidade de saúde. Ele foi transferido para um hospital particular em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Apesar do comprometimento do pulmão, o prefeito não precisou ser intubado, e agora se recupera em um quarto.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, feito no hospital, o prefeito comentou sobre o tratamento. Ele estava respirando com auxílio de oxigênio para ajudar o pulmão.

Fabiano Lucas: "Meu pulmão evoluiu pouco, mas está dentro do que era previsto pelos médicos" (foto: Reprodução/Instagram)

"Quero manter vocês calmos e tranquilos. Estou fazendo o tratamento que precisa ser feito. Meu pulmão evoluiu pouco, mas está dentro do que era previsto pelos médicos", disse.

O vice-prefeito Cesar Pereira Cassimiro (PV) assumiu interinamente as funções na prefeitura. Depois que tiver alta, Fabiano Lucas ainda deverá ficar afastado por mais 20 dias, devido à gravidade da doença.

A COVID em São Gonçalo do Abaeté

Desde o início da pandemia, São Gonçalo do Abaeté acumula 396 casos confirmados de COVID-19 (atualmente, 17 pessoas, incluindo o prefeito, estão em tratamento).



Quatro pessoas aguardam resultados de exames para confirmar ou não a doença, e 18 pacientes morreram. Nos últimos dias, segundo os boletins informados pela prefeitura, são registrados, em média, três novos casos de contaminação por coronavírus.

Dados do Vacinômetro apontam que 2.625 pessoas receberam ao menos uma dose da vacina, total de 36,89% da população total – 100% dos grupos prioritários já foram imunizados. Cerca de 11% da população receberam a segunda dose (846 doses distribuídas).