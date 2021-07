COVID: Câmara aprova auxílio emergencial para artistas em Passos

Para amenizar os efeitos econômicos que a pandemia de COVID-19 trouxe para o setor cultural, os artistas deirão receber auxílio emergencial em três parcelas de R$ 500 por profissional ou R$ 600 por empresa do ramo.Municipal aprovou o projeto de lei do prefeito Diego Oliveira, via Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, nessa segunda-feira (5/7).“A expectativa é de que a lei seja promulgada nesta quarta-feira (7/7) e na próxima semana o edital com aspara que estes profissionais possam ter acesso ao benefício deverá ser publicado”, explicou o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico, Pedrinho Silva.A lei auxiliará profissionais, microempreendedores individuais, espaços culturais, artísticos, microempresas e pequenas empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas e instituições culturais, que tiveram ou vierem a ter suas atividades interrompidas, suspensas ou impossibilitadas pelas ações administrativas de enfrentamento à pandemia de coronavírus, especificamente quanto à interrupção, suspensão ou impedimento do exercício de suas atividades.

Batizada de Wagner de Castro – para homenagear o pintor e um dos maiores artistas contemporâneos da cidade, falecido em 2015 –, a lei prevê R$ 100 mil empara distribuir.De acordo com o projeto, terão direito à ajuda não reembolsável profissionais e organizações do município cuja atividade principal seja a música, artes cênicas, artes plásticas, artesanato, literatura, fotografia, audiovisual, cultura popular, escolas e organizações culturais, produção cultural e técnicos da área cultural.“A lei abrange somente artistas que vivem exclusivamente de sua arte e não como atividade secundária”, lembrou o secretário.Os recursos deverão beneficiar de 65 a 66 artistas do município. Uma comissão formada por servidores da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, da Secretaria Municipal da Fazenda, da Câmara Municipal de Passos e um membro de instituição de ensino com sede no município acompanharão a avaliação, triagem e acompanhamento da concessão do auxílio emergencial.