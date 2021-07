UFJF retoma aulas presenciais com cerca de 1.500 alunos da área de saúde

Conforme a UFJF, todos os cursos elaboraram um plano de funcionamento das atividades, que levou em conta todos os protocolos sanitários de segurança (foto: Twin Alvarenga/UFJF)

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), na Zona da Mata mineira, deu início nesta segunda-feira (5/7) ao retorno das aulas presenciais para quatro cursos da área de saúde.



Cerca de 1.500 alunos voltam a frequentar o campus da instituição nas faculdades de odontologia, medicina e enfermagem em Juiz de Fora e de odontologia no polo da instituição em Governador Valadares.

Anteriormente, desde o início da pandemia, as aulas estavam sendo ministradas apenas em modo remoto, sem as disciplinas práticas. Conforme a UFJF, todos os cursos elaboraram um plano de funcionamento das atividades, considerando suas características e listando as necessidades de adaptações e compras de insumos e equipamentos de proteção individuais (EPIs).

Os estudantes estão sendo orientados a permanecerem o menor tempo possível dentro do prédio da faculdade, limitados em seus grupos fixos de 15 pessoas; a não se alimentarem na área interna; e a reduzirem o uso de mochilas e objetos pessoais.

Protocolos sanitários de segurança

Em Juiz de Fora, a coordenadora da faculdade de medicina, Cassilda Andrade de Sá, explica que os alunos de cada período serão divididos em grupos menores, para diminuir a circulação nos ambientes e manter um fluxo unidirecional de entrada e saída.

“Alunos que estiverem participando de atividades práticas nos ambulatórios, centro cirúrgicos e enfermarias do Hospital Universitário (HU) também estarão divididos em grupos ainda menores, de acordo com a metragem da sala e o distanciamento, bem como protocolos de entrada e saída recomendados”, detalha a coordenadora.

“Não será permitido o uso de adornos como brincos, pulseiras e anéis, e os cabelos deverão estar presos. Os ambientes serão mantidos ventilados, com janelas e portas abertas. A higienização das mãos será realizada frequentemente e de forma adequada”, complementa a docente.

Ainda entre as medidas adotadas para as aulas práticas estão o distanciamento social; uso de máscaras cirúrgicas ou N95; uso de óculos ou face shields, jaleco e luvas para manuseio de manequins; limpeza e desinfecção de ambientes logo após o uso; e isolamento de casos suspeitos de COVID-19, procedendo com a recomendação de quarentena.

Com cerca de 250 estudantes matriculados, o curso de enfermagem ofertará 16 disciplinas práticas neste primeiro semestre suplementar.

De acordo com a vice-coordenadora do curso, Fabíola Lisboa da Silveira Fortes, os departamentos estão realizando atualizações constantes sobre a COVID-19 e, a cada disciplina prática que será ofertada, um treinamento será realizado com os alunos.

“As disciplinas desses cursos são realizadas no Instituto de Ciências Biológicas (ICB) na maioria das vezes. Então, algumas adaptações também foram feitas no local para garantir o máximo de distanciamento entre as turmas”, explica Fabíola.

Governador Valadares

De acordo com o diretor do Instituto de Ciências da Vida em Governador Valadares, Erly Guilherme Azevedo, os treinamentos vão abordar práticas de uso dos laboratórios, permitindo que todos tenham acesso às informações para prevenção da COVID-19.

“Há um envolvimento muito grande dos professores do Departamento Básico de Ciências da Vida e do curso de odontologia para possibilitar o retorno. Contamos com a colaboração de todos ao utilizarem os equipamentos de proteção, pois, assim poderemos voltar com o máximo de segurança possível.”

Secretaria de Saúde de Juiz de Fora emite nota

A Secretaria de Saúde de Juiz de Fora publicou, na sexta-feira (2/6), uma nota técnica com orientações para retorno das atividades presenciais nos cursos de nível técnico e graduação das profissões da área de saúde.

“Cada Instituição deverá adotar protocolos de segurança sanitária que, por sua vez, devem estar em concordância com as diretrizes gerais do ‘Protocolo de biossegurança para retorno das atividades nas Instituições Federais de Ensino’ publicado pelo Ministério da Educação”, observa a prefeitura.

Ainda de acordo com a administração municipal, deve haver também um plano de retomada das atividades práticas e, de forma detalhada, este deve elencar todas as medidas sanitárias implantadas e aplicáveis na instituição.

“Cabe à instituição de ensino a responsabilidade de treinamento dos estudantes e professores em biossegurança e a elaboração de um instrumento que garanta o monitoramento e acompanhamento dos estudantes que retornaram às atividades práticas, bem como a obrigatoriedade da notificação de surtos à Vigilância em Saúde do município”, finaliza a prefeitura.

Cerca de 600 alunos por dia devem frequentar o Restaurante Universitário

O Restaurante Universitário (RU) do campus da UFJF em Juiz de Fora também entrará em operação. Conforme a Pró-reitoria de Assistência Estudantil, a expetativa é que 600 alunos utilizem o espaço diariamente. As refeições serão servidas em marmitex e devem ser consumidas no local.

"Para evitar aglomerações, dividimos o funcionamento do RU para atender o máximo de 200 alunos por turno. Marcaremos os lugares, disponibilizaremos álcool em gel e daremos as orientações para o uso. Após a refeição do primeiro grupo, entra a equipe para fazer a higienização das mesas e cadeiras. Então, o segundo grupo é liberado e, assim, sucessivamente”, explica a pró-reitora da UFJF, Cristina Simões Bezerra.