A vacinação no "Busão" está acontecendo de forma tranquila, sem aglomeração, na Praça dos Pioneiros (foto: Juninho Nogueira/Divulgação) A Praça dos Pioneiros, no centro de Governador Valadares, recebeu nesta quarta-feira (30/6), em seu estacionamento da Avenida Minas Gerais, o “Busão da Vacina”.



O ônibus foi adaptado e transformado em uma unidade móvel de saúde, com instalações completas, sendo três salas de vacinação e local adequado para armazenar as doses do imunizante contra a COVID-19.

A vacinação está sendo feita por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), sempre das 8h às 16h. O público-alvo é formado por pessoas com idade entre 50 e 52 anos.

Nesta quarta-feira, estão sendo vacinadas as pessoas com idade acima de 52 anos. Na quinta-feira (1º/7), será a vez de quem tem 51 anos ou mais.



Na sexta-feira (2/7) e no sábado serão vacinadas as pessoas com idade acima de 50 anos. O ônibus ficará em Valadares até sábado, na Praça dos Pioneiros.

Na sexta-feira, o “Busão da Vacina” deixa o centro da cidade e estaciona na Avenida Industrial, em frente ao n° 1.150, no Distrito Industrial, para vacinar os trabalhadores da indústria. No fim da tarde, o ônibus retorna para a área central da cidade.