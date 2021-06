Clínica investigada por tortura é interditada cautelarmente em Passos

Nota

“O ato da interdição foi realizado no mesmo dia em que a Polícia Civil promoveu buscas e apreensões no local, com a presença do promotor de Atuação em Crimes do Ministério Público e o advogado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda.



Essas medidas têm o objetivo de cessar quaisquer riscos decorrentes das irregularidades constatadas no estabelecimento e não trata de penalidade, que será tratada posteriormente em Processo Administrativo Sanitário. Portanto, a medida cautelar é para que os responsáveis pela clínica possam se adequar e, constatadas a estabilidade e segurança do local, será desinterditado para atender a demanda da sociedade deste importante serviço de acolhimento de dependentes de substâncias psicoativas”, diz um trecho da nota.