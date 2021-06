Prefeitura, polícia e MP apuram suposto esquema de fura-fila em Passos

A denúncia foi feita de maneira anônima no “Fala Cidadão”, site oficial da Prefeitura. A Câmara de Vereadores tomou conhecimento do caso na quinta (24/6) e o Ministério Público já está investigando. A partir desta segunda-feira (28/6), as 80 pessoas que foram imunizadas por esse suposto esquema serão convocadas para serem questionadas sobre o documento e o processo de vacinação.De acordo com a prefeitura, já foi instaurado um procedimento administrativo para apurar as supostas irregularidades. A Assessoria de Comunicação informou que a administração de Passos, por sua Controladoria Geral, instaurou verificação interna sigilosa para apurar as denúncias, já oficializadas no Ministério Público, Delegacia Regional de Polícia e Câmara Municipal de Passos.A superintendente de Educação, Lael Helena Keller Souza, relata que desconhece o teor das acusações, que não foi notificada e, caso seja, fará uma nota esclarecedora.A Presidência da Câmara, após a circulação das informações nas redes sociais sobre as possíveis fraudes, solicitou, com urgência, uma averiguação para a prefeitura das cópias de todas as documentações, com as medidas e providências adotadas, relacionadas ao fato. “Segundo investigações, s documentação, que autoriza a vacinação, usada por essas pessoas, não estava com os nomes dos contemplados pela vacina escritos à mão, mas digitalizada e assinada pela superintendente. De acordo com a denúncia, as 80 pessoas teriam, supostamente, recebido os documentos na casa de Lael Helena. Também foi dito que, das pessoas vacinadas, aparentemente apenas cinco não estariam ligadas à educação”, declarou o vereador Francisco Senna.Conforme o delegado regional de Passos, Marcos Pimenta, o caso foi entregue na sexta à tarde para a Polícia Civil e foi iniciada a investigação. “Não temos nada de concreto a declarar, mas o caso já está com o delegado responsável pelas investigações”, disse o regional de polícia.