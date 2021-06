Poços de Caldas torna-se a cidade com mais mortes por COVID-19 no Sul de MG

Poços de Caldas ultrapassa Pouso Alegre no número de mortes e atinge o maior número de óbitos por COVID-19 no Sul de Minas.

Segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, atualmente são 392 óbitos em função do novo coronavírus na cidade – em Pouso Alegre são 391.

De acordo com os dados divulgados pelo site de Poços, o número de pessoas internadas em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), exclusivos para COVID-19 na cidade é de 54 pacientes.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

O que é a COVID-19?

Há um mês, a cidade mantém a marca de 100% na lotação das UTIs.Segundo o ‘Painel Coronavírus’, disponibilizado no site da prefeitura, cerca de 11.725 casos da doença foram confirmados e 9.964 pessoas se recuperaram. Atualmente, 1.369 pessoas estão em acompanhamento e 76.381 doses da vacina foram aplicadas.A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia