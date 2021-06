COVID: Itajubá começa a vacinar pessoas acima dos 50 anos

Itajubá abre etapa de vacinação para pessoas com 50 anos ou mais (foto: Walterson Rosa/Ministério da Saúde)

A prefeitura de Itajubá disponibiliza nesta quarta-feira (23/6), vacinas contra a COVID-19 para pessoas de 50 anos ou mais, sem comorbidade.

Sul de Minas a oferecer o imunizante para essa faixa etária. Para realizar o cadastro, é preciso entrar no site A cidade é a primeira doa oferecer o imunizante para essa faixa etária. Para realizar o cadastro, é preciso entrar no site itajubadigital.com.br e inserir as informações.

Quem tiver os dados aprovados pela equipe técnica da Secretaria de Saúde, receberá uma autorização com ‘QR CODE’, que deverá ser apresentado junto a um documento com foto, no local da vacinação.

Os horários oferecidos são das 8h às 16h, em quatro pontos da cidade:



º Parque da Cidade – ponto exclusivo de vacinação no carro (DRIVE-THRU);

º Ginásio Tigrão – Av. Paulo Chiaradia, 296 – São Vicente;

º Ginásio da Varginha (atrás da Escola Estadual João XXIII);

º Escola Municipal São Judas Tadeu – Rua Dr. Álvaro Seabra, 98 – Jardim Bernadete.

Além das pessoas com 50 anos, novos grupos também irão receber as vacinas: lactantes com bebês até seis meses, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso e trabalhadores dos serviços de interesse à saúde.

Haverá continuidade na campanha de imunização também para as gestantes e puérperas, trabalhadores da educação, pessoas com comorbidade e pessoas com deficiência permanente.