Zema garante que calendário de vacinação será cumprido em Minas

O governador recebeu a primeira dose da vacina contra a COVID-19 na semana passada (15/6) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), se pronunciou em suas redes sociais na noite desta terça-feira (22/6) a respeito da distribuição de vacinas contra a COVID-19. O governo estadual foi acusado de mandar remessas incompletas à capital mineira.









Zema deixou uma resposta subentendida em seu Twitter nesta terça-feira (22/6). “Vamos deixar claro uma coisa: as vacinas são enviadas pelo Ministério da Saúde, que determina o percentual destinado a cada grupo. Ao Governo do Estado cabe fazer a distribuição para 853 cidades de Minas. À cidade cabe realizar a aplicação com controle dos grupos”, escreveu.





Ele também disse que de acordo com o calendário divulgado, todos os mineiros vão receber a vacina. “Esta é a maior operação de vacinação da história de Minas. Todos os mineiros vão receber a vacina de acordo com o calendário divulgado na semana passada. Todos nós temos pressa”, acrescentou.





