Começa vacinação contra COVID-19 para grávidas em Lavras

A vacina da Pfizer só pode ser aplicada dentro da sala de vacinação, sendo proibido o uso no sistema drive-thru (foto: Tânia Rego/Agência Brasil)

A vacinação com as mais de mil doses do imunizante da Pfizer, fabricante norte-americana, começaram a ser aplicadas em grávidas e mulheres que deram à luz recentemente em Lavras, no sul de Minas.

Segundo a prefeitura, não houve "demora" no início do processo, apesar de reconhecer que a logística com as novas vacinas tenha provocado um ligeiro atraso nesta quinta-feira (17/6).

Uma moradora da cidade entrou em contato com o EM dizendo que a prefeitura estava aguardando o fim do estoque de vacinas da AstraZeneca para começar a usar o lote da Pfizer.

A leitora diz que a filha, que trabalha na área da educação e está grávida, ainda não havia sido imunizada por causa da orientação de não receber doses da AstraZeneca, enquanto as vacinas enviadas pela farmacêutica norte-americana estariam disponíveis, segundo ela, desde segunda-feira.

"Fiz inúmeros contatos com o Posto de Saúde da Família e a informação é a mesma, de que ainda não tinham autorização para abrir os lotes da Pfizer. A COVID-19 não espera para infectar", afirma.

Em contato com a reportagem, a prefeitura nega que houve "espera", e diz que os protocolos de manipulação e distribuição das doses seguem o que os fabricantes recomendam.

"Não há uma exigência do governo de Minas Gerais sobre a ordem de liberação dos lotes, desde que sejam usados dentro da data de validade", explicou, em nota.

A vacinação para grávidas e mulheres que deram à luz em até 45 dias foi retomada nesta quinta-feira na cidade, justamente com a aplicação dos 1.446 imunizantes da Pfizer.

A distribuição acontece no PSF 12, do Jardim Glória, e PSF 17, no Bairro Dona Wanda, das 8h às 16h30.

A prefeitura reconhece que houve um ligeiro atraso, de aproximadamente 10 minutos, para o início do atendimento, e que o problema foi causado pela "diferença de logística" de entrega e aplicação das doses, mas garante que o problema não vai se repetir.

"A vacina só pode ser aplicada dentro da sala de vacinação, sendo proibido o uso no sistema drive-thru, pois é preciso usar um diluente e o processo não pode ser feito fora do local indicado", completou.