Após 30 anos separados, pai e filha se reencontram

Filha e pai foram às lágrimas quando a ligação se conectou via celular. Ele em Goiás, e ela em Uberaba (foto: PCMG)

Uma ação da Polícia Civil de Uberaba, proporcionou, nesta quinta-feira (17/6), o reencontro, por enquanto virtual, de pai e filha, que não se viam há 30 anos, desde que o pai abandonou a família, em São Gotardo, no Alto Paranaíba.

Segundo o delegado Cyro Outeiro Pinto Moreira, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na última segunda-feira, ele foi procurado por uma mulher, chamada Rosilene, que contou que não via seu pai há 30 anos, e que gostaria de reencontrá-lo.

“Ela contou que o pai saiu de casa, quando ela e seus três irmãos ainda eram crianças, e que queria tentar encontrá-lo”, diz o delegado, que ficou sensibilizado e deu início às buscas.

Em apenas dois dias, as investigações apontaram que o pai desaparecido estava estava na cidade de Rio Verde, Goiás. “Entramos em contato com a delegacia local, passando o nome e endereço do homem. Combinamos um encontro virtual”, diz ele.

Dessa forma, nesta quinta-feira, os policiais de Goiás foram até a casa do homem e contaram-lhe a história e ele concordou em ir à delegacia, para realizar o desejo da filha.

No momento em que foi feita a ligação, via vídeo de celular, a emoção aflorou. Pai e filha choraram. As primeiras palavras de Rosilene foram: “Nossa, ele é a cara do meu irmão mais velho”.

Do outro lado da linha, o pai comentou. “Eu estou trabalhando, aqui em Rio Verde, há 15 anos.” Os dois trocaram o número do celular e o próximo passo, segundo comentou Rosilene, seria contar aos irmãos e promover um reencontro do pai com toda a família.