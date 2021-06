Projeto de lei propõe exigência de cartão de vacinação contra a COVID

Atualmente, a proposição está em análise pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara (foto: Câmara Municipal de Juiz de Fora/Divulgação)

Um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal de Juiz de Fora , na Zona da Mata, desde o dia 26 de maio, propõe a obrigatoriedade da apresentação de cartão de vacinação contra a COVID-19 para que os juiz-foranos possam acessar os locais – públicos ou privados – que prestam serviços à população.

A proposta – de autoria do vereador João Wagner Antoniol (PSC) – inicialmente obedecerá à programação estabelecida pelo Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde.



Nesse sentido, o cartão só seria exigido das pessoas inseridas nas faixas etárias cuja vacinação já tenha sido completada.

Atualmente, a proposição está em análise pelo Legislativo municipal por meio da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara.



Os autos foram remetidos à diretoria jurídica para emissão de parecer quanto aos aspectos constitucionais e legais da propositura.

Conforme destaca o texto do projeto de lei, o cartão de vacinação deverá ser apresentado sempre que for necessário o atendimento presencial para a concessão de algum serviço.

Logo, a orientação é que o documento seja emitido por órgão vinculado ao Sistema Único de Saúde, em suporte físico ou digital, comprovando a aplicação da vacina contra a COVID-19.

No entanto, a proposição do parlamentar destaca que a observação aos protocolos sanitários de segurança deve ser mantida.

“A apresentação do cartão de vacinação contra a COVID-19 não elimina a obrigatoriedade de utilização da máscara que cubra o nariz e a boca, nos locais que prestam serviço ao público, enquanto durar a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional”, destaca parte do texto do projeto de lei.

No texto de justificativa anexado ao projeto de lei, o vereador João Wagner Antoniol reforçou que é preciso encarar a vacina como o meio mais eficaz de combater a propagação do vírus e a mortalidade por ele causada.