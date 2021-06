Justiça determina redução da mensalidade em colégio católico

Colégio Santa Catarina foi notificado pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Juiz de Fora para apresentar proposta com concessão de descontos (foto: Ricardo Mattos) Minas Gerais (TJMG) determinou a redução de 15% das mensalidades do Colégio Santa Catarina, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, durante o período de pandemia causada pela COVID-19. A decisão foi divulgada nesta terça-feira (15/6) pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O Tribunal de Justiça deGerais (TJMG) determinou a redução de 15% das mensalidades do Colégio Santa Catarina, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, durante o período de pandemia causada pela COVID-19. A decisão foi divulgada nesta terça-feira (15/6) pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Conforme o MPMG, a decisão judicial vem após o ajuizamento de diversas ações civis públicas pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Juiz de Fora.

Nesse sentido, diante dos recursos interpostos e do indeferimento das medidas liminares pleiteadas, o TJMG acatou, em parte, as reivindicações do Ministério Público ao determinar a diminuição no valor das mensalidades praticadas pela tradicional instituição de ensino católica.

Com isso, o magistrado concluiu que houve expressiva diminuição dos gastos com água, energia elétrica, papel, manutenção, entre outros.

“É inequívoca a redução dos custos da agravada neste momento, o que justifica alguma redução no valor das mensalidades quitadas pelos alunos, até que se comprove, após devida instrução, qual o percentual real desta redução de despesas”, avaliou o promotor.

A Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor do município notificou a instituição de ensino para apresentar uma proposta com os termos da concessão dos descontos, o que beneficiará mais de dois mil alunos.

O Estado de Minas tentou contato com o Colégio Santa Catarina na tarde desta terça-feira, mas até o fechamento desta reportagem não obteve sucesso.