Lista de vacinação contra COVID-19 aponta 150 fura-filas em Lagoa Santa

Por determinação do TJMG, os nomes dos fura-filas não poderão ser divulgados devido à Lei Geral de Proteção de Dados, mas na lista estão arquitetos, vigias e pessoas que trabalham em home office que se vacinaram antes da data (foto: Reprodução/Facebook) fura-filas na vacinação em Lagoa Santa”, foi o pronunciamento feito pelo vereador Leonardo Daher (PL), na Reunião Ordinária desta terça-feira (15/06), na Câmara Municipal de Lagoa Santa, Região Metropolitana de Belo Horizonte. “Com 148 vidas perdidas pela COVID-19 na nossa cidade, é com muita tristeza que anuncio que temos mais de 150na vacinação em”, foi o pronunciamento feito pelo vereador Leonardo Daher (PL), na Reunião Ordinária desta terça-feira (15/06), na Câmara Municipal de Lagoa Santa, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

secretário de Saúde, Gilson Urbano de Araújo, que foi vacinado com a CoronaVac em fevereiro.



Nessa época, a cidade estava imunizando idosos acima de 90 anos, profissionais dos serviços de resgate dos bombeiros e funerário, de laboratórios públicos e privados, das instituições de Longa Permanência, da Atenção Básica e Especializada e da Vigilância em Saúde. De acordo com o vereador, entre os 150 vacinados de forma irregular na cidade se destaca o nome do, Gilson Urbano de Araújo, que foi vacinado com a CoronaVac em fevereiro.Nessa época, a cidade estava imunizando idosos acima de 90 anos, profissionais dos serviços de resgate dos bombeiros e funerário, de laboratórios públicos e privados, das instituições de Longa Permanência, da Atenção Básica e Especializada e da Vigilância em Saúde.

De acordo com o vereador, por determinação do juiz de direito Carlo Alexandre Carvalho, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), os nomes dos fura-filas não poderão ser divulgados devido à lei Geral de Proteção de Dados, 13.709/18.



Entre os vacinados irregularmente estão arquitetos, vigias e pessoas que trabalham em home office, que se vacinaram antes da data determinada pelo Plano Nacional de Imunização.

“Tive o cuidado de averiguar todos os cargos com a datas liberadas para a vacinação e constatei erros gravíssimos. Além disso, mesmo com determinação judicial, a lista não veio completa. Lá tem o nome da pessoa e chega no cargo está “outros”. Quem são esses outros cargos?”, questiona.

Pedido de afastamento

Na Reunião Ordinária, o vereador solicitou um requerimento ao presidente da Câmara Municipal de Lagoa Santa, Paulo da ADM (Patriota) pedindo o afastamento do secretário de Saúde, Gilson Urbano, de suas atividades.

Segundo o vereador, o pedido de afastamento é para que o secretário seja impedido de atrapalhar futuras investigações “da farra das vacinas”.

O presidente da Câmara pediu para aguardar mais uma semana para primeiramente buscar o melhor entendimento e, assim, solicitar o afastamento do secretário.

Pedido para ver a lista





Os outros 12 vereadores ainda não viram o conteúdo enviado pela Secretaria de Saúde. Só tiveram acesso à lista os impetrantes da ação judicial , o autor, vereador Leonardo Daher, juntamente com os vereadores Cleber Machado Bureska (PV) e Juninho Fagundes (PL).Os outros 12 vereadores ainda não viram o conteúdo enviado pela Secretaria de Saúde.

Diante disso, os vereadores se colocaram interessados em ver o conteúdo e partir daí decidirem pelo afastamento e a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).



Foi marcada uma reunião nesta sexta-feira, às 14h, na sala da presidência da Câmara, sem a presença do público, para a lista ser mostrada a todos os vereadores.

Procurado pela reportagem, o secretário de Saúde não atendeu às ligações até o fechamento desta matéria.