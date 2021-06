COVID-19: Itabira começa a vacinar profissionais do ensino fundamental

A ampliação da vacinação contra a COVID-19 aos profissionais da educação começou, nesta terça-feira (15/6), em, na Região Central de Minas.Desta vez, o público será do ensino fundamental das redes públicas e privadas do município, que será imunizado com doses daEssa etapa da vacinação acontece nosda prefeitura e da Funcesi, de 9h às 16h, e vai até sexta-feira (18/6).

Os profissionais do ensino fundamental de Itabira poderão se vacinar no sistema drive-thru da prefeitura e da Funcesi, de 9h às 16h.

A imunização será tanto para professores e demais funcionários do fundamental I (1º ao 5º ano) quanto para aqueles do fundamental II (6º ao 9º ano).



Além disso não haverá separação entre profissionais da rede pública e privada, ambos poderão tomarão a vacina nos mesmos dias.

Os profissionais da educação infantil já foram imunizados, mas aqueles que ainda não tomaram a primeira dose também podem receber o imunizante nas mesmas datas.

O prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage, diz que a expectativa é para um retorno das aulas presenciais em agosto e que, para isto, além da vacina, as escolas precisarão passar por uma reformulação.



“Nós esperávamos que a vacinação dos professores tivesse acontecido antes, em abril, essa era a expectativa inicial, mas houve um atraso na remessa das vacinas. Agora, esperamos que o retorno das aulas seja a partir de agosto. A Secretaria de Educação já está estruturando todas as escolas, nós temos um plano, inclusive, de reformas das escolas municipais. Elas foram encontradas sucateadas por nossa gestão. Vamos ter que fazer um grande investimento com recursos próprios”, diz o prefeito.

As aulas voltarão, inicialmente, no ensino infantil e Fundamental.



“Nós temos quase 4 mil profissionais de ensino a serem vacinados e vamos avançando por fases, com a chegada das vacinas, para que este ano, ainda, a gente consiga recuperar uma parte importante do ano letivo do ensino infantil e fundamental”, pontua o prefeito, que não vê a hora do retorno.

“Depois de tanta angústia por este um ano e meio sem escola, dos alunos estudando precariamente pelo sistema on-line, esse retorno é uma expectativa de prefeitura, de professores, de pais e alunos”, diz Lage.