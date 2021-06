Juiz de Fora antecipa vacinação contra COVID de trabalhadores da educação

Trabalhadores da educação com 18 anos ou mais serão vacinados até segunda-feira, em Juiz de Fora (foto: Pixabay)

Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, antecipou o cronograma de vacinação contra a COVID-19 de trabalhadores da educação. Além disso, o Executivo ampliou a faixa etária desse público alvo de 50 para 18 anos ou mais.

O anúncio foi publicado na tarde desta terça-feira (15) e as mudanças entram em vigor a partir de amanhã. A Prefeitura de, na Zona da Mata mineira, antecipou o cronograma de vacinação contra a COVID-19 de trabalhadores da educação. Além disso, o Executivo ampliou a faixa etária desse público alvo de 50 para 18 anos ou mais.O anúncio foi publicado na tarde desta terça-feira (15) e asentram em vigor a partir de amanhã.

A princípio, a prefeitura havia informado que a vacinação contemplaria somente trabalhadores com 50 anos ou mais, até sexta-feira (18).

Conforme o novo cronograma, a vacinação desse público alvo – de 18 anos ou mais – será realizada até segunda-feira (21), nas 8 UBSs, das 8h às 11h, e no Sport Club JF, das 8h às 16h.

Para vacinar, os trabalhadores da educação do ensino fundamental, médio e superior – incluindo pós-graduação – precisam estar na ativa e devem realizar o pré-cadastro no site da prefeitura.





Além de professores e diretores, são considerados trabalhadores da educação os secretários escolares, trabalhadores da cantina, limpeza e segurança.

A prefeitura exige a comprovação de vínculo com a instituição de ensino, como o contra-cheque ou a carteira assinada.



Também é preciso levar os documentos de identificação com foto, originais e cópias (CPF e identidade), o cadastro impresso e uma declaração da escola/creche, informando que o profissional atua nesta instituição.

Novo cronograma de vacinação de trabalhadores da educação:

45 a 54 anos - quarta-feira (16/6)

Local: Nas 8 UBSs, das 8h às 11h / Sport Club, das 8h às 16h

40 a 44 anos - quinta-feira (17/6)

Local: Nas 8 UBSs, das 8h às 11h / Sport Club, das 8h às 16h



35 a 39 anos - sexta-feira (18/06)

Local: Nas 8 UBSs, das 8h às 11h / Sport Club, das 8h às 16h

30 a 34 anos - sábado (19/06)

Local: Nas 8 UBSs, das 8h às 11h / Sport Club, das 8h às 16h / Drive-thru na UFJF, das 9h às 16h / Departamento de Saúde do Idoso, das 8h às 12h

Endereço das 8 UBS:

Bairro de Lourdes, Rua Inácio Gama, 813;

Benfica, Rua Guararapes, 106;

Centro Sul, Avenida Rio Branco, 3.132;

Nossa Senhora Aparecida, Rua Nossa Senhora Aparecida, 775;

Nossa Senhora das Graças, Rua Queluz, 72;

Santa Luzia, Rua Torreões, s/nº;

São Pedro, Rua João Lourenço Kelmer, 1.433;

Vila Ideal, Avenida Francisco Valadares, 1.910

De acordo com boletim de vacinação, Juiz de Fora tem 185.455 pessoas imunizadas com a 1ª dose da vacina contra COVID-19 e 86.963 com a 2ª dose. No total, o município registra 272.418 doses aplicadas.

O total de pessoas imunizadas com as duas doses corresponde a 15,16% da população.