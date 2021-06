Governo explica os motivos de lactantes ainda não serem vacinadas em Minas

(foto: Fernando Frazão /Agência Brasil)

As gestantes e puérperas sem comorbidades entraram para o grupo prioritário e já podem ser vacinadas contra a COVID-19. A informação foi reforçada pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, que concedeu entrevista coletiva à imprensa nesta terça-feira (15/6). O gestor reforçou que a imunização desse grupo foi liberada pelo Ministério da Saúde.

No entanto, ele destacou que as lactantes ainda não podem ser vacinadas por uma questão administrativa. Ele disse que para que elas sejam incluídas será necessário a publicação de uma nota técnica da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), o que deve ocorrer na próxima semana.





"Isso deve ocorrer esta semana para que as lactantes sejam também deliberadas como grupo prioritário. Essa deliberação ainda faltava a nota técnica da equipe da técnica da secretaria para corroborar então esta discussão, e foi deixado para esta semana esta discussão, que tudo indica também será deliberado que lactante também é um grupo prioritário", adiantou.

Na sexta-feira (11/6), o governo havia anunciado que as lactantes estavam no grupo prioritário. A informação foi, inclusive, reforçada pelo governador Romeu Zema no domingo (13/6). Mas, neste segunda (14/6), as lactantes foram retiradas do grupo prioritário, o que gerou muitas queixas de mulheres que fazem parte deste grupo.