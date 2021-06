COVID-19: Juiz de Fora sai da faixa vermelha

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, anunciou no fim da tarde desta segunda-feira (14/6) que o município migrará para a faixa laranja – etapa menos restritiva dentro do programa municipal de enfrentamento à COVID-19.

“Seguindo um conjunto de indicadores propostos pelo Guia Orientador, publicado pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), a publicação classifica o município em ‘risco moderado’, permitindo o avanço”, declarou a prefeitura.

A alteração converge com a decisão anterior do Executivo de flexibilizar temporariamente o horário de funcionamento dos restaurantes até meia-noite no Dia dos Namorados . Em nota encaminhada aona última sexta-feira (11/6), a prefeitura já falava em “estabilidade com viés de melhora”, ao se referir aos dados epidemiológicos.