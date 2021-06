Restaurantes funcionam até meia-noite no Dia dos Namorados, em Juiz de Fora

Flexibilização autorizada pelo Executivo atende à demanda conjunta da categoria no município (foto: Carlos Mendonça/PJF)

Mesmo diante de um cenário epidemiológico ainda preocupante, a Prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata, ampliou temporariamente o horário de funcionamento dos restaurantes na cidade por causa da comemoração do Dia dos Namorados.

Com a publicação no Atos do Governo municipal , os estabelecimentos da categoria estão autorizados a funcionar até 22h nesta sexta-feira (11/6) e até meia-noite no sábado (12/6).

A flexibilização autorizada pelo Executivo atende à demanda conjunta do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora (SHRBSJF) e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Zona da Mata (Abrasel-ZM).

Os representantes das referidas entidades protocolaram o pedido junto à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo%u200B, da Inovação e Competitividade (Sedic) da prefeitura do município.



Na proposta inicial, o Sindicato e a Associação solicitaram o funcionamento até meia-noite nos dois dias. Entretanto, a Secretaria atendeu parcialmente o pedido.

“Estabilidade, com viés de melhora”, diz prefeitura sobre os índices epidemiológicos

Em resposta à reportagem do Estado de Minas, a assessoria da Sedic disse que o atendimento à solicitação de ampliação de horário feita pela categoria foi “atendida devido à estabilidade, com viés de melhora, dos indicadores de monitoramento da evolução da pandemia na cidade”.

“Destaca-se que essa é uma medida pontual para aliviar as dificuldades do setor, que tem colaborado com o programa municipal ‘Juiz de Fora pela Vida’, tanto na conscientização dos seus associados, quanto na fiscalização das transgressões”, conclui a secretaria em nota.

Ainda conforme a pasta, os restaurantes deverão seguir as condições e protocolos do programa municipal de enfrentamento ao coronavírus.



Nesse sentido, o regramento define o espaçamento de uma pessoa a cada quatro metros quadrados. O self-service não está permitido. Já o consumo de bebidas alcoólicas pode ser feito nas mesas e no balcão.

A pandemia em números em Juiz de Fora

Conforme dados da Secretaria de Saúde da prefeitura, Juiz de Fora tinha, no dia 24 de maio, 32.907 casos confirmados de COVID-19 e registrava 1.594 mortes pela doença.



Estes números evoluíram para 34.501 pessoas infectadas e 1.674 vidas perdidas no dia 7 de junho. Os aumentos correspondem a 4,8% e 5%, respectivamente.





Conforme avaliação do corpo de docentes e alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), que integra a equipe da plataforma de monitoramento JF Salvando Todos , os acréscimos percentuais são menores em comparação ao mesmo período anterior de 14 dias, quando os aumentos tinham sido de 6,1% e 4,9%.

O último boletim publicado pela plataforma na quarta-feira (9/6), no entanto, destaca que as reduções e todas as demais análises presentes no documento devem ser avaliadas com cautela.

Vale destacar que houve feriado no dia 3 e recesso no dia 4 de junho. Com isso, não teve divulgação de registro de casos e óbitos pela Prefeitura de Juiz de Fora entre os dias 3 e 6 de junho, uma vez que os informes não estão sendo publicados nos fins de semana.

“Os números incluem apenas registros divulgados entre os dias 31 de maio e 2 de junho, o que pode ter ocasionado a redução observada. Precisaremos acompanhar os números das próximas semanas”, destaca trecho do boletim.

Endividamento e falência de parte da categoria

A presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Francele Galil, reforçou que a categoria seguirá todos os protocolos sanitários estabelecidos na faixa vermelha do programa municipal.

Em relação à flexibilização do horário de funcionamento dos estabelecimentos, Francele vê a medida temporária como um pequeno paliativo para o setor.