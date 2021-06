Kit intubação: secretário de Saúde de BH denuncia repasse menor de remédios

Secretário Jackson Machado em entrevista coletiva na sede da PBH (foto: Alexandre Gusanshe/EM/D.A Press)

"Sabemos que o estado de São Paulo tem quase 10 mil leitos; Minas tem 4 mil leitos; Mato Grosso do Sul, 900 leitos. E o Mato Grosso do Sul recebe proporcionalmente uma quantidade muito maior de kit intubação do que São Paulo ou Minas Gerais", afirmou Jackson, se referindo a interesses políticos que pode estar ocorrendo.

Cronograma para vacinação em MG

A Prefeitura de Belo Horizonte () denuncia o envio para Minas deque compõem oem quantidades menores em relação a outros estados. A declaração foi dada pelo secretário municipal de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado Pinto, em entrevista coletiva na sede da prefeitura, nesta terça-feira (15/6).Segundo ele, 50 mil pessoas deixaram de ser vacinadas em BH. De acordo com a administração municipal , o número de doses recebido este mês não é suficiente para a ampliação davacinação para novos grupos."Na última remessa do estado, esperávamos receber em torno de 70 mil doses, correspondente a 12% do que o estado recebeu. Recebemos, para nossa surpresa, 19 mil, ou seja, 3,3%", disse Jackson.O secretário de Saúde informou que a PBH estáumpara oe ocomunicando o ocorrido com as vacinas e, também, com o kit intubação."Nas últimas remessas do kit intubação, o estado foi contemplado com poucas doses de medicamento. O governo de MG não está fazendo nada a respeito disso", disse o secretário.Mais cedo, o governo de Minas anunciou o cronograma completo de vacinação contra a COVID-19 no estado. A previsão é vacinar, com a primeira dose, todo o público-alvo (mineiros com 18 anos ou mais) até outubro deste ano.O plano foi anunciado pelo secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, em uma apresentação seguida de entrevista coletiva. Ele frisou, contudo, que o cenário ainda é de perspectiva, a depender da distribuição do Ministério da Saúde.O secretário afirmou que Minas deve receber cerca de 10% das doses distribuídas pelo ministério. Cerca de 38 milhões para junho; 35 milhões para julho; 68 milhóes para agosto; 62,5 milhões para setembro; e 65 milhões para outubro. (Com informações de Márcia Maria Cruz e Matheus Muratori)