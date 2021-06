PBH vacinaria público de 53 a 55 anos com doses que estado não entregou

População de BH foi privada de 50 mil doses de vacina, diz PBH (foto: Pixabay/ Reprodução)

Cronograma para vacinação em MG

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) não deve convocar nenhuma faixa etária esta semana para vacinação. Foi o que anunciou o secretário municipal de Saúde,, em entrevista coletiva na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), nesta terça-feira (15/6), para tratar dode doses da vacina contra a COVID-19 enviadas ao município na última semana.De acordo com o secretário, BH deixou de receber 50 mil vacinas do governo de Minas . "Na última remessa do estado, a PBH esperava receber em torno de 70 mil doses, correspondente a 12% do que o estado recebeu. Recebemos, para nossa surpresa, 19 mil, ou seja, 3,3%", disse Jackson.De acordo com ele, o público deteria vacinado se o número combinado tivesse sido repassado.Sendo assim, a administração municipal estuda a possibilidade de vacinar. "Mas não temos vacina", complementou."Já fizemos vários esforços de cronograma de vacinação. Todos eles tiveram que ser abortados porque as regras não são cumpridas. Não vamos fazer cronograma", complementou.Mais cedo, o governo de Minas anunciou o cronograma completo de vacinação contra a COVID-19 no estado. A previsão é vacinar, com a primeira dose, todo o público-alvo (mineiros com 18 anos ou mais) até outubro deste ano.

O plano foi anunciado pelo secretário de Saúde de Minas, Fábio Baccheretti, em uma apresentação seguida de entrevista coletiva. Ele frisou, contudo, que o cenário ainda é de perspectiva, a depender da distribuição das doses pelo Ministério da Saúde.



O secretário afirmou que Minas deve receber cerca de 10% das doses distribuídas pelo ministério. Cerca de 38 milhões para junho, 35 milhões para julho, 68 milhóes para agosto, 62,5 milhões para setembro e 65 milhões para outubro.



Ao ser questionado sobre o anúncio do estado, o secretário de BH disse: "Temos condição perfeita de seguir qualquer determinação. Desde que nos enviem as doses. Se não nos enviarem, vai ser impossível seguir esse cronograma'', afirmou Jackson.