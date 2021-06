Secretário de Saúde fala às 14h sobre vacinação em BH; acompanhe ao vivo

Coletiva será na sede da PBH, no Centro da cidade (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 31/7/20)

Previsão de distribuição de vacinas COVID-19 pelo MS

Junho - 38 milhões

Julho - 35 milhões

Agosto - 68 milhões

Setembro - 62,5 milhões

Outubro - 65 milhões



Cronograma de vacinação por idade

55 a 59 anos - junho

50 a 54 anos - julho

35 a 49 anos - agosto

25 a 34 anos - setembro

18 a 24 anos - outubro





Fonte: SES-MG

, Jackson Machado Pinto, concederá entrevista coletiva na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), nesta terça-feira (15/6), às 14h, para tratar dode doses da vacina contra a-19 enviadas ao município na última semana.De acordo com a administração municipal, o número recebidopara a ampliação de. A coletiva foi anunciada no fim da tarde dessa segunda-feira (14/6).Mais cedo, o governo de Minas anunciou o cronograma completo de vacinação contra a COVID-19 no estado . A previsão é vacinar, com a primeira dose, todo o público-alvo (mineiros com 18 anos ou mais) até outubro deste ano.O plano foi anunciado pelo secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Bacchetti, em uma apresentação seguida de entrevista coletiva. Ele frisou, contudo, que o cenário ainda é de perspectiva, a depender da distribuição do Ministério da Saúde.O secretário afirmou que Minas deve receber cerca de 10% das doses distribuídas pelo Ministério da Saúde. Cerca de 38 milhões para junho, 35 milhões para julho, 68 milhóes para agosto, 62,5 milhões para setembro e 65 milhões para outubro. (Com informações de Márcia Maria Cruz e Matheus Muratori)