Araxá vai vacinar profissionais de educação e saúde até dia 18/6

Imunização na próxima semana vai abranger cerca de 2,5 mil profissionais da educação e saúde (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação ) Araxá, no Triângulo Mineiro, pretende concluir a aplicação da primeira dose das vacinas contra a COVID-19 para profissionais de educação e saúde até a próxima sexta-feira (18/6). A expectativa é que mais de 2,5 mil trabalhadores destas áreas sejam imunizados. pretende concluir a aplicação da primeira dose das vacinas contra a COVID-19 para profissionais de educação e saúde até a próxima sexta-feira (18/6). A expectativa é que mais de 2,5 mil trabalhadores destas áreas sejam imunizados.

Segundo a prefeitura, este é um passo importante para a volta às aulas no munícipio. A previsão é que as escolas particulares retomem no modelo híbrido (presencial e on-line) no dia 1º de julho. E as escolas da rede pública, 15 dias depois, no mesmo modelo.

Todavia, estas datas só serão confirmadas na última semana de junho, quando será feita uma análise sobre o número de casos e a situação da pandemia na cidade.

A Secretaria Municipal de Saúde exige no momento da vacinação a cópia (xerox) dos seguintes documentos: CPF, RG, comprovante de residência, cartão de SUS (se tiver) e o comprovante de vínculo empregatício na escola.

Desde a chegada do primeiro lote de imunizantes contra a COVID-19, em 20 de janeiro, Araxá recebeu 43.949 vacinas. Destas, 38.188 foram aplicadas e 5.761 estão em processo de aplicação. Quanto ao número de pessoas imunizadas, 25.949 já receberam a primeira dose e 12.194, a segunda.

Profissionais de saúde

Os trabalhadores de saúde que ainda não foram vacinados também serão contemplados a partir de segunda-feira.

O município exigirá pelo menos um dos seguintes documentos comprobatórios do exercício da função: carteira de trabalho, carteira funcional ativa (2021), contrato de prestação de serviço, comprovante de microempreendedor individual (MEI) ou holerite. A vacinação deste grupo ocorre também no Ginásio Dom Bosco e Expominas, das 8h às 16h.

Em paralelo aos profissionais, na terça-feira (15/6), exclusivamente na unidade de saúde Unisa, será aplicada a 1ª dose para pessoas com comorbidades, incluindo grávidas e puérperas; portadores de síndrome de down e de deficiência permanente (com ou sem BPC), a partir de 18 anos.

Situação da pandemia esta semana

Araxá registrou desde segunda-feira 516 novos casos de pessoas infectadas pela COVID-19 e 15 óbitos.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 90%. Das 20 vagas, apenas duas estão disponíveis. Já a porcentagem dos leitos clínicos é de 84,62%, com 22 ocupados e quatro livres.

Ao todo, foram confirmados na cidade 12.062 casos e 193 óbitos. Atualmente 1.020 pessoas estão em recuperação.

Na quarta-feira (9/6), o município anunciou a prorrogação do decreto municipal vigente desde o dia 31 de maio, e impôs novas medidas restritivas a alguns setores, como padarias, transporte e igrejas. O toque de recolher também continua valendo de 21h às 5h.

Em entrevista à "Rádio Cidade de Araxá" na tarde de quinta (10/6), o prefeito Robson Magela foi enfático ao reafirmar o que já havia dito em uma coletiva de imprensa realizada no dia 28 de maio. Ele disse que se caso a curva da COVID-19 voltar a crescer novamente na cidade, decretará lockdown.

“Mantenho minha posição. Se eu tiver que voltar a falar sobre restrições a respeito da COVID, vai ser lockdown. Vai parar tudo! Vão parar mineradoras, transporte público, para tudo! É literalmente tudo mesmo”, declarou Robson.