Com mais 12 mil casos de COVID-19, Varginha prorroga estado de emergência

O avanço da COVID-19 tem preocupado autoridades, que decidiram manter as ações específicas para enfrentamento da doença. Varginha ultrapassou os 12 mil infectados pelo novo coronavírus, soma 250 mortes confirmadas e 105 hospitalizados. Nos últimos 10 dias, foram mais de mil casos positivos, 13 óbitos e 17 pacientes em tratamento.

Além disso, a prefeitura vai fechar o shopping neste domingo (13/6) por atrair grande fluxo de pessoas da região. Apenas os estabelecimentos de alimentação, que tenham acesso pelo lado externo, podem funcionar no dia. “Uma vez que Varginha é polo comercial de atrativo regional”, afirma.

As demais regras não foram alteradas. Bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias e lojas de conveniência podem funcionar até as 22h30, com restrição de música ao vivo ou qualquer tipo de entretenimento similar. Após o horário estipulado, as vendas podem ser feitas no sistema delivery, exceto de bebida alcoólica.

O comércio não essencial segue das 9h às 18h30, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, o horário é de 9h às 14h.

Vacinômetro

Varginha já aplicou 48.044 doses da vacina contra o novo coronavírus, sendo 33.690 na primeira dose e 14.354 na segunda. Na última coletiva de imprensa, o prefeito Vérdi Lúcio Melo garantiu que o município tem dinheiro reservado para compra de imunizantes. Segundo Vérdi, o montante dá para comprar cerca de 40 mil doses.