Cidades da microrregião de Poços de Caldas adotam restrições em conjunto

Prefeitos de municípios da microrregião de Poços de Caldas anunciam decreto conjunto de medidas restritivas (foto: Prefeitura de Poços de Caldas/Divulgação) Municípios da microrregião de Poços de Caldas, no Sul de Minas, divulgaram, nesta sexta-feira (11/6), um decreto em conjunto para conter a disseminação da COVID-19.



O documento restringe o horário de funcionamento de comércio e serviços durante a semana, e também proíbe o funcionamento de alguns estabelecimentos aos fins de semana.

Poços de Caldas, Andradas, Caldas, Albertina, Santa Rita de Caldas e Ibitiúra de Minas aderiram às novas restrições, que passam a valer na próxima segunda-feira (14) e por 15 dias.



Depois, serão reavaliadas. Segundo o prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo (PSDB), a microrregião vive o pior momento da pandemia, por isso foi necessário uma decisão conjunta para frear o vírus. Poços de Caldas, Andradas, Caldas, Albertina, Santa Rita de Caldas e Ibitiúra de Minas aderiram às novas, que passam a valer na próxima segunda-feira (14) e por 15 dias.Depois, serão reavaliadas. Segundo o prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo (PSDB), a microrregião vive o pior momento da, por isso foi necessário uma decisão conjunta para frear o vírus.



“Não adianta medidas isoladas. Um faz, o outro não faz... Não resolve. Então, resolvemos nos sentar e tomar uma decisão em conjunto. O momento é extremamente delicado. Nós passamos agora nesse período, sem dúvidas nenhuma, o momento mais difícil da pandemia. É um momento que exige muita atenção de todos e medidas duras, mas nós vamos fazer ainda um intermediário. Nós não vamos entrar em lockdown completo, como algumas cidades têm feito, mas algumas medidas principalmente aos fins de semana”, explica Sérgio Azevedo.



Medidas restritivas

De acordo com o decreto, de segunda a sexta-feira os estabelecimentos poderão funcionar nos seguintes horários: comércio em geral, das 9h às 18h; igrejas, bares, restaurantes e supermercados, das 9h às 20h; pontos turísticos e espaços públicos, no caso de Poços de Caldas, poderão ficar abertos até as 17h30.



Já aos fins de semana, todos os estabelecimentos serão fechados, exceto postos de combustíveis, farmácias, hospitais, clínicas médicas e odontológicas, e hotéis – que poderão operar com capacidade de 30%.



“Só esses vão poder funcionar. O restante, 100% fechado. A finalidade é que não haja circulação das pessoas nas ruas. Que as pessoas possam realmente ficar em casa nesses dois dias. E durante a semana, a gente deixa as cidades funcionarem praticamente em ritmo normal, com algumas restrições de horário, principalmente noturnos”, afirma o prefeito de Poços de Caldas.



COVID-19 na microrregião de Poços de Caldas

Seis municípios fazem parte da microrregião: Poços de Caldas, Andradas, Caldas, Albertina, Santa Rita de Caldas e Ibitiúra de Minas.



De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), atualizados nesta sexta-feira (11), a microrregião contabiliza 16.062 diagnósticos positivos para o coronavírus e 506 óbitos.



Neste momento, 1.471 pessoas estão em acompanhamento – somado os seis municípios. A ocupação de leitos de UTI exclusivos COVID-19 está em 94%, com 47 pacientes internados com a doença ou suspeita. Já a ocupação de enfermarias está em 19,82%. O total de recuperados chegou a 14.085.