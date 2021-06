Passos libera salões, clubes e flexibiliza horário do comércio

Por causa do Dia dos Namorados, a Prefeitura de, cidade no Sudoeste Mineiro, editou decreto flexibilizando o horário de funcionamento do comércio e abrindo salões de beleza, clubes, academias e barbearias até às 19h, com agendamento prévio.O município adota a regras da ondado Programa Minas Consciente. O decreto municipal começa a valer nesta sexta-feira (11/6) e vai até domingo (13/6).

Os bares, lanchonetes e restaurantes também tiveram o horário de funcionamento estendido. Nos dias 11, 12 e 13, os estabelecimentos estão liberados para funcionar até as 22h.



Supermercados e congêneres poderão funcionar normalmente de segunda a domingo, das 6h às 19h. O delivery de bebidas está permitido de segunda a domingo até as 19h.



Transporte público, privado e de cargas poderão funcionar sem limitação de horário, de segunda a domingo.





Igrejas e centros religiosos poderão ficar abertos para visitação de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Celebração apenas on-line. Aos sábados e domingos, as celebrações presenciais até 19h, com intervalo de duas horas de uma celebração para a outra.





O Dia dos Namorados é considerado uma grande data em vendas para o comércio. Neste dia, o decreto libera o funcionamento dos estabelecimentos das 7h às 17h.



Para evitar aglomerações, neste sábado, a Rua Antônio Carlos, no centro da cidade, predominantemente comercial, a prefeitura interromperá o trânsito entre a Praça do Rosário e a Praça da Matriz, das 7h às 17h. Os motoristas precisarão buscar rotas alternativas.





Passos é considerada uma cidade polo no setor comercial na indústria têxtil do Sudoeste Mineiro e atrai compradores das pequenas cidades que ficam em seu entorno.



Apenas a tradicional Avenida da Moda, bastante conhecida no interior paulista e em toda a região, são mais de 140 lojas, fora pontos comerciais que vêm aparecendo, como a Rua Goiás (Santa Luzia) e avenidas João Teixeira Mendes (Jardim Itália) e Poços de Caldas (Penha).









Passos amarga números críticos com a pandemia de COVID -19. A Santa Casa de Misericórdia de Passos, referência regional, está com todos os leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ocupados.De acordo com o último boletim epidemiológico, emitido no final da tarde desta quinta-feira (10/6), Passos contava com 8.432 casos positivos de COVID-19, 26.573 casos notificados da doença e 247 óbitos. Treze paciente aguardam por um leito em UTI na fila da UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

