Remédios para compor kits de intubação serão distribuídos em Minas

Unidades de Diazepam serão distribuídas em hospitais mineiros (foto: Fábio Marchetto / Imprensa MG)

O Governo de Minas adquiriu 74.250 unidades do remédio Diazepam, utilizado para o tratamento da COVID-19. Os medicamentos são usados para compor os kits de intubação das redes hospitalares.

Atualmente, pelo menos 79 hospitais estão com os níveis do remédio em estado crítico e durante esta semana poderão recolher insumos essenciais para a sedação dos pacientes em tratamento do coronavírus.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), todas as 14 macrorregiões do estado estão inclusas para receber os insumos em 70 cidades. Na macrorregião Centro serão incluídos 14 hospitais; na Sul, 13; na Norte e Oeste, 8; na Centro-Sul, 6; na Sudeste, 5; nas macros Noroeste, Triangulo do Norte e Triangulo do Sul, 4; Leste, Leste do Sul e Nordeste 3; e nas macros Jequitinhonha e Vale do Aço, 2 hospitais.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.





