Minas Gerais recebe mais 362.750 doses da AstraZeneca

Mais de 360 mil vacinas chegaram à Rede de Frios, na Gameleira (foto: SES/Divulgação)

de vacinas contra o novo coronavírus disponibilizado pelo Ministério da Saúde. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a nova leva conta com 362.750 imunizantes da AstraZeneca. Um dia depois da chegada da maior remessa de doses da Pfizer , Minas Gerais recebeu nesta quarta-feira (9/6) o 24º lotede vacinas contra o novodisponibilizado pelo Ministério da Saúde. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a nova leva conta com 362.750 imunizantes da

Nessa terça-feira (8/6), mais de 237 mil doses da Pfizer também desembarcaram no aeroporto de Confins. Na semana que vem, o estado poderá receber até 300 mil doses da vacina da Janssen, cuja regulamentação foi feita em março pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).





Desde o início da campanha de imunização, em 18 de janeiro, Minas recebeu um total de 11.301.220 vacinas do governo federal.



As vacinas da AstraZeneca começaram a chegar ao estado em 24 de janeiro, com uma remessa de 190.500 doses.





De acordo com o secretário estadual de Saúde, Fábio Baccheretti, junho será o mês que Minas Gerais mais receberá mais vacinas desde o início do Plano Nacional de Imunizações (PNI): a expectativa é de que 4 milhões de imunizantes sejam entregues.





Para julho são esperadas ainda mais doses – 5 milhões – e até 7 milhões de imunizantes em agosto e setembro, com os novos contratos assinados pelo governo federal.





Até agora, mais de 5,2 milhões de mineiros receberam a primeira dose da vacina contra a COVID-19. Desses, 2,5 milhões já tomaram também a dose de reforço. Mais de 9,6 milhões de doses foram enviadas aos municípios.