BH vacina trabalhadores da limpeza urbana nesta quinta (10/6)

Belo Horizonte continua a vacinação contra a COVID-19 nesta quinta (10/6) com foco nos trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Motoristas e cobradores do transporte público, ferroviários e metroviários também fazem parte do público-alvo do mesmo dia.

Quais documentos?

Comprovante de pagamento (contracheque) emitido nos últimos três meses com especificação da função ou;

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com especificação da função ou;

Contrato de trabalho com especificação da função ou;

Declaração de vinculação ativa como trabalhador de alguma das categorias listadas em Belo Horizonte emitida pela empresa de transporte coletivo rodoviário de passageiros, de transporte coletivo rodoviário de passageiros, transporte metroferroviário ou empresa de limpeza urbana/manejo de resíduos sólidos.

Onde?

Para se vacinar, a pessoa precisana capital mineira e apresentar documento de identificação com foco. Além disso, não pode ter recebido qualquer imunizante nos últimas 14 dias nem ter tido COVID-19 nos últimos 30.O trabalhador também precisa apresentar, no dia da vacinação,que comprove a vinculação ativa com empresa localizada em Belo Horizonte. Podem ser:



A prefeitura oferece pontos fixos e drive-thrus para vacinação do público-alvo. A lista pode ser consultada no site do Executivo municipal.



A relação, no entanto, não pode ser acessada na noite desta quarta porque o site da PBH está fora do ar. A página foi alvo de um ataque hacker pelo segundo dia consecutivo.



Quem não puder se dirigir a um dos pontos de vacinação por qualquer motivo poderá se proteger em data posterior.

Vacinômetro

Belo Horizonte vacinou 928.488 pessoas contra a COVID-19 com a primeira dose até esta quarta (9/6). Outras 408.489 já receberam a segunda.

Portanto, a capital mineira vacinou 45,6% do seu público-alvo com a primeira injeção. Por outro lado, 20% desse mesmo contingente completou o esquema vacinal.

Segundo números da prefeitura, 53.032 profissionais da educação já tomaram a primeira dose do imunizante.

Além deles, 182.740 trabalhadores da saúde, 16.877 servidores da segurança pública, 462.378 idosos acima de 60 anos e 177.397 pessoas do grupo de risco, gestantes e puérperas receberam a injeção.

A população entre 55 e 59, que começou a receber a proteção nesta semana, representa 21.413 dos vacinados. Outros grupos não informados pelo Executivo municipal receberam 11.651 injeções de primeira dose.

A cidade recebeu 1.671.985 imunizantes para se proteger da COVID-19 até este boletim: 808.565 da CoronaVac (Sinovac/Butantan), 700.676 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz) e 162.744 da Comirnaty (Pfizer).