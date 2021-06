Artistas de Passos poderão receber auxílio emergencial

Classe artística foi uma das mais prejudicadas com a pandemia; na foto, a Casa da Cultura de Passos (foto: Assessoria de Comunicação da PMP) O setor artístico-cultural de Passos, cidade do Sudoeste Mineiro, poderá receberr um auxílio emergencial para amenizar os efeitos econômicos que a pandemia da COVID-19 trouxe para o segmento.



O projeto de lei foi encaminhado pelo executivo para a Câmara Municipal e, se aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito, virará uma lei que auxiliará profissionais autônomos, microempreendedores individuais, espaços culturais, artísticos, microempresas e pequenas empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas e instituições culturais, que tiveram ou vierem a ter suas atividades interrompidas, suspensas ou impossibilitadas pelas ações administrativas de enfrentamento à pandemia de boronavírus, especificamente quanto à interrupção, suspensão ou impedimento do exercício de suas atividades.





A chamada Lei Wagner de Castro, homenagem ao pintor e um dos maiores artistas contemporâneos da cidade, falecido em 2015, prevê R$ 100 mil em recursos para distribuir.



A gestão é da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico. Terão direito à ajuda não reembolsável profissionais e organizações do município cuja atividade principal seja a música, artes cênicas, artes plásticas, artesanato, literatura, fotografia, audiovisual, cultura popular, escolas e organizações culturais, produção cultural e técnicos da área cultural.





Segundo o secretário municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Pedrinho Silva, que também é artista, a lei é rigorosa, é vai atingir apenas quem trabalha exclusivamente com arte e foi prejudicado com a COVID-19.



A lei abrange somente artistas que vivem exclusivamente de sua arte e não como atividade secundária.



“A lei vem em um momento importante, porque nós não estamos conseguindo exercer nossas atividades devido aos protocolos de proteção à COVID-19. Devem ser em torno de 60 a 66 artistas “, disse.





Interessados precisarão se cadastrar

O formulário estará disponível na página oficial do município e a prestação de contas deverá ser no prazo de 60 dias. De acordo com o projeto de lei, serão três parcelas de R$ 500 pra o profissional do segmento artístico-cultural, totalizando R$ 1,5 mil; e R$ 600 para pessoas jurídicas do setor, ou R$ 1,8 mil no total.