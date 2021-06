Relatório aponta procedimentos inadequados na vacinação em Juiz de Fora

Problema de perda de doses teria sido causado por problemas com agulhas, que não permitiam a retirada do líquido total da última dosagem, segundo a Prefeitura de Juiz de Fora (foto: Tânia Rego/Agência Brasil)

Conforme a SES-MG, a inspeção apontou que “a contagem de doses da vacina CoronaVac extraídas dos frascos é realizada por meio de processo que pode apresentar fragilidades”.



Também foi identificada a não observância da anotação do número de doses extraído em todos os recipientes.

A partir do relatório emitido pelos técnicos da Vigilância, as seguintes ações foram recomendadas para o município:

Implementar instrumento de registro das perdas técnicas e físicas na vacinação extramuros;

Realizar novo treinamento com as equipes de imunização com base nas orientações do fabricante da vacina CoronaVac;

Monitorar e avaliar as perdas técnicas/físicas por unidade, lote e tipo de vacinador para que possam ser identificadas possíveis falhas.

A pasta também informa que, na terça-feira (7/6), 90 unidades de cada lote de seringas foram coletadas na Central Estadual de Rede de Frio para serem encaminhadas à Fundação Ezequiel Dias (Funed).



“A instituição fará análises de rotulagem, teste de esterilidade e volumetria dos insumos, com previsão de 30 dias para conclusão”, informa a SES.

Segundo a prefeitura, o problema foi causado pelas agulhas enviadas pelo estado, que não permitiam a retirada do líquido total da última dosagem.

Prefeitura de Juiz de Fora se posiciona

Apesar da SES-MG apontar inadequações, a ddministração municipal destacou, em sua defesa, um pequeno trecho do documento de quatro páginas afirmando que a aplicação das vacinas obedece “as boas práticas de vacinação, não sendo observado o emprego de técnicas incorretas”.



Em relação às recomendações apontadas no relatório, a prefeitura disse que “manifesta interesse em estudá-las”.

Leia o comunicado na íntegra:

“Sobre o relatório da Superintendência Regional de Saúde a respeito do processo de vacinação na cidade, a Prefeitura de Juiz de Fora vem a público manifestar sua satisfação pelo mesmo confirmar que a aplicação de doses obedece "as boas práticas de vacinação, não sendo observado o emprego de técnicas incorretas", como indica o ponto 2 do item IV do documento. O mesmo item ainda ressalta que "não foi notado ajustes de dose fora do frasco ou excessivos", confirmando a eficiência do processo de aplicação do imunizante.

O documento ainda atesta, em seu ponto 6 (do mesmo item IV), a presença do volume morto nas seringas, confirmando mais uma vez o que havia sido informado pela Secretaria Municipal de Saúde e causa última da perda técnica em debate. Desse modo, o relatório faz cair por terra a possível interpretação de que há imperícia no processo de aplicação de doses.

Lembramos que a equipe que realizou a visita técnica ao ponto de vacinação se constituía como autoridade competente no local. Caso fosse constatada alguma irregularidade, os técnicos seriam obrigados a interromper o processo de vacinação imediatamente, o que não ocorreu.

Sobre as recomendações sugeridas no documento, a Prefeitura manifesta interesse em estudá-las.”

Histórico do caso

O vereador Sargento Mello (PTB) denunciou em suas redes sociais, no dia 26 de maio, a perda de 17.789 doses de vacinas no município desde o início da imunização.





Em nota, a assessoria da prefeitura disse que desse total informado pelo parlamentar, 10.769 seriam doses que já deveriam ter chegado, mas não foram entregues ao município.



As outras 7.020 foram perdas técnicas. Posteriormente, a secretária municipal de Saúde, Ana Pimentel, atualizou esse número no dia 28 de maio, informando que 9.485 doses foram tecnicamente perdidas.

A secretária, durante reunião com vereadores, explicou que havia uma incompatibilidade das seringas com o frasco do imunizante CoronaVac, produzido pelo Butantan.



Ana Pimentel detalhou que as agulhas não permitiam a retirada do líquido total da última dosagem.

"Em vários lotes que recebemos não era possível ter acesso a esse quantitativo porque a seringa que foi disponibilizada pelo estado não aspira as 10 doses esperadas. Então, o município comunicou essa quantidade de doses perdidas e solicitou a reposição. Isso quer dizer que, do total de vacinas que recebemos, 10% é perdido por conta da agulha", explicou na oportunidade.