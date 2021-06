Minas Gerais terá chuvas fracas e céu nublado nesta quinta-feira (10/6)

A capital amanheceu com céu nublado e possibilidade de chuvas a tarde (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) chuvas voltam a cair sob algumas regiões de Minas Gerais nesta quinta-feira (10/6) no período da tarde e noite. O céu fica parcialmente nublado durante o dia e as temperaturas se mantêm estáveis. Já a umidade do ar no extremo Norte do estado continua com índices abaixo dos 30%. Asvoltam a cair sob algumas regiões deGerais nesta quinta-feira (10/6) no período da tarde e noite. O céu fica parcialmente nublado durante o dia e asse mantêm. Já ado ar no extremo Norte do estado continua com índices abaixo dos 30%.

Por outro lado, no extremo Norte de Minas, a falta de chuvas e as altas temperaturas preocupam os meteorologistas, pois a umidade do ar não alcança os 30% desde a segunda-feira (7/6).

O Inmet aponta que as chuvas podem atingir também as Regiões Oeste, Triângulo Mineiro, Sul, Zona da Mata, Rio Doce e Mucuri, onde o céu fica nublado. Nas outras áreas, o dia será claro com nuvens.

A menor temperatura registrada no estado ocorreu no município de Monte Verde, no Sul de Minas, com 7,9 °C. A máxima deve ser registrada novamente no extremo Norte, com até 34 °C.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira