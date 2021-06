Com leve aumento de temperatura, umidade do ar cai em Minas Gerais

Belo Horizonte amanheceu com céu claro e algumas nuvens (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) nublado e chuvas fracas atingem a Região Sul de Minas nesta terça-feira (8/6), mas nas demais áreas do estado as temperaturas voltaram a subir um pouco. Em função disso, a umidade do ar apresentou uma queda em comparação ao índice registrado na segunda-feira (7/6)

A umidade do ar em BH, que chegou a ficar em 40% na tarde desta segunda-feira (7/6), sofreu uma queda, em função da elevação da temperatura na cidade: nesta terça (8/6), não deve passar dos 35% no período de maior aquecimento.

No Norte de Minas, que lidera as maiores temperaturas do estado desde o início deste ano, a queda na umidade do ar continua um pouco mais acentuada, podendo atingir oté o índice de 25% até o final do dia.

De acordo com Inmet, as chuvas caem somente sobre o Sul de Minas, onde o tempo fica nublado. Já nas demais áreas o céu fica claro com poucas nuvens.

Os meteorologistas apontam que a menor temperatura registrada em Minas ocorreu no início da manhã, no município de Monte Verde, na Região Sul, com 6°C. A máxima está prevista para a Região Norte, mais precisamente na cidade de Montalvânia, quando os termômetros podem chegar até a casa dos 34°C.

