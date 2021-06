Sábado em BH será de clima estável e temperatura máxima de 26°C

Manhã de céu claro em Belo Horizonte. Na foto, cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua da Bahia, no Centro (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)







O tempo continua estável em todas as regiões de Minas Gerais neste fim de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas seguem amenas e há apenas possibilidade de chuvisco em algumas áreas.









Na faixa Leste de Minas, que compreende as regiões dos vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e a Zona da Mata, a previsão é de céu parcialmente nublado. O mesmo ocorre nas regiões Noroeste e Norte. Na região dos vales, também há possibilidade de chuvisco ou chuva fraca hoje.





A temperatura mínima no estado foi de 5,1°C em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul. A máxima prevista é de 32°C no Triângulo Mineiro, que pode ter umidade relativa do ar abaixo de 30%.





No domingo, as condições climáticas não devem sofrer grandes alterações. A temperatura no estado deve variar entre 6°C e 32°C – esta última, no extremo Norte. Em Belo Horizonte, temperatura entre 15°C e 26°C.