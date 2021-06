Chuvas podem ocorrer em quase todas as regiões de Minas nesta quarta (9/6)

Vista da Avenida Afonso Pena, em Frente ao Palácio das Artes, região Central de BH (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) céu parcialmente nublado, e as chuvas devem permanecer nas Regiões Sul e Campo das Vertentes. Porém, na capital há possibilidade de chuviscos, até o final do dia, e a umidade do ar se estabiliza. Esta quarta-feira (9/6) será deparcialmente, e asdevem permanecer nas Regiões Sul e Campo das Vertentes. Porém, na capital há possibilidade de chuviscos, até o final do dia, e ado ar se estabiliza.









Os meteorologistas apontam que as taxas de umidade do ar permanecem estáveis em BH e a temperatura não passa dos 40% no período de maior aquecimento.



Há chance de chuvas também, para as áreas do Campo das Vertentes, Zona da Mata e Sul, onde o céu fica nublado. Nas demais regiões o sol aparece com algumas nuvens.



A menor temperatura registrada no estado ocorreu no município de Monte Verde, na Região Sul, com 7,7 °C, enquanto a máxima será registrada novamente em Montalvânia, na Região Norte, com 34 °C.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra