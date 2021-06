COVID: funcionário público com sintomas é afastado, sai de casa e é detido

Funcionário público desrespeita regras de combate à COVID-19 em Cabo Verde, no Sul de Minas (foto: Juarez Teixeira/Divulgação) Um funcionário público com sintomas da COVID-19 foi detido por desrespeitar isolamento em Cabo Verde, no Sul de Minas. O homem, de 46 anos, apresentou sintomas no último fim de semana e foi afastado do trabalho. Mas foi visto na rua e sem máscara.



Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi levado para casa.

De acordo com a prefeitura, o funcionário público apresentou sintomas no último fim de semana e foi afastado do trabalho para cumprir isolamento até 21 de junho. Mas ele teria sido visto na rua, nessa terça-feira (8), e sem máscara.

“No domingo (6/6) mesmo, o departamento da prefeitura recebeu o atestado de isolamento. Mas a equipe de fiscalização recebeu a denúncia de que ele saiu de casa e foi junto com a Polícia Militar averiguar a situação”, explicou assessoria de imprensa.

A Polícia Militar informou que ele assinou um TCO por descumprir ordem do poder público. Em seguida, ele foi levado de volta para casa.

A prefeitura não soube informar o motivo da saída dele de casa. O funcionário deve passar por um processo administrativo, conforme prevê o decreto municipal.



Ainda de acordo com a assessoria de imprensa, o resultado do teste do novo coronavírus ainda não saiu.