COVID: Câmara de Timóteo faz alerta sobre importância das vacinas

Rita de Cássia Vaz, de 58 anos, sentiu-se aliviada ao tomar a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus (foto: Câmara de Timóteo/Divulgação ) A Câmara Municipal de Timóteo celebrou nesta quarta-feira (9/6) o Dia Nacional da Imunização de uma forma especial, levando esse tema até os cidadãos como forma de conscientizar a todos sobre a importância das vacinas, especialmente contra a COVID-19.

Na Câmara de Timóteo, segundo a diretoria geral, dos 122 servidores ativos, 32 contraíram a COVID-19.



Entre os vereadores, o número de infectados pelo novo coronavírus atingiu 60% dos parlamentares.



Dos 15 vereadores, nove foram acometidos pela doença. Em março de 2021, o pior aconteceu. A vereadora Maria da Conceição Dutra Reis, de 69 anos, morreu por complicações da doença.

A gerente do setor de RH da Câmara, Rita de Cássia Vaz, que tem 58 anos e toma quatro medicamentos de uso contínuo, pôde receber a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus e já tem a data da segunda dose agendada.

“Foi uma satisfação muito grande, me senti mais segura e aliviada com esse medo todo, me deu um pouco de tranquilidade e digo pra todo mundo que tiver a oportunidade, que tome”, disse.



Ela contou ainda que sua família passou por momentos difíceis quando a sua irmã ficou internada com COVID-19. “Ainda hoje, ela faz fisioterapia para restabelecer os pulmões”, disse.



Outro servidor que também foi imunizado com a primeira dose é o chefe de gabinete André Luiz Diniz, de 37 anos. Ele recebeu a vacina por se encaixar no grupo de comorbidades (diabetes e obesidade). André relatou que também passou por momentos tristes na família.

“No mês de março de 2021, perdi uma pessoa muito querida em decorrência da COVID-19 que mexeu muito com minha família. Quando recebi a notícia que eu seria vacinado, fiquei muito feliz porque a vacina é a única forma de a gente voltar ao normal. Fiquei muito grato de ter sido imunizado e também por não ter tido a doença”, disse.

Importância das vacinas

Na divulgação que fez sobre a importância das vacinas, a Câmara de Timóteo destacou que graças à vacinação em massa, doenças como poliomielite, rubéola, tétano e coqueluche deixaram de ser um problema de saúde pública no Brasil.

"As vacinas não só protegem as pessoas que as recebem, mas também as pessoas da comunidade que não podem ser vacinadas. A vacinação é uma responsabilidade individual, mas tem grande impacto coletivo. Se você se vacina, está se protegendo e também protegendo as pessoas que não estão vacinadas", informou a nota da Câmara à população.

O material também lembrou que a imunização por meio das vacinas permite a prevenção, o controle e a eliminação de doenças graves, mortais, estimulando as defesas naturais do corpo.