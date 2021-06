Shows e eventos estão autorizados em Ipatinga

A cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, iniciou a semana com a liberação de shows e eventos de médio e grande porte após a publicação de decreto municipal.

No documento publicado no Diário Oficial do município, a prefeitura determinou algunse medidas de proteção e restrições sanitárias.Entre eles, deve ser informado em local visível o número máximo de pessoas permitidas nas dependências do; os organizadores dos eventos devem aferir a temperatura e higienizar as mãos com álcool de todos que entrarem no local, que deve ser aberto e com ventilação natural.