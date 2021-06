Kalil amplia horários de bares e restaurantes de BH a partir deste sábado

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press)



"Temos que lembrar que temos a cidade aberta, todo comércio aberto hoje. Bares, restaurantes shoppings, todos os serviços. Temos uma notícia a respeito de bares e restaurantes. O comércio está aberto, vamos falar do que está com restrição. A partir deste fim de semana, estamos ampliando das 19h para até as 22h, diariamente, o funcionamento dos bares e restaurantes", informou Kalil.



Neste sábado, porém, "para homenagear o Dia dos namorados", segundo Kalil, o funcionamento será permitido até a 1h.



Sobre os eventos, o prefeito disse que está havendo negociação. "Estamos negociando, a negociação é muito dura, com a parte de eventos. Estaremos com resultado positivo, nós acreditamos... É muito importante que toda a população saiba, os números estão permitindo tido que vamos anunciar hoje", disse.





Os horários de bares e restaurantes serão ampliados, a partir deste sábado (12/6), Dia dos Namorados. O anúncio foi feito pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) em entrevista coletiva nesta quarta-feira (9/6), na sede da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), para falar sobre a situação da pandemia na cidade.Mais cedo, conforme odemostrou, o Comitê de Enfrentamento à COVID-19 de Belo Horizonte se reuniu para deliberar sobre o avanço ou recuo no processo de retomada das atividades econômicas na capital, incluindo o funcionamento de bares e restaurantes.A prefeitura ficou de analisar e acatou a proposta da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais (-MG) de estender o expediente dos estabelecimentos do setor para o período das 11h às 22h, todos os dias da semana, já a partir deste sábado (12/6), Dia dos Namorados.Atualmente, as empresas têm autorização para abrir seus salões de segunda a sábado, de 11 às 19h. Fora isso, podem funcionar apenas por delivery ou retirada.Leia também: confira quantas vezes Kalil fechou BH durante a pandemia A ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 voltou a subir em Belo Horizonte nessa terça (8/6). O indicador saiu de 75,7% para 76,6%, portanto permanece, pelo 102º dia consecutivo, na zona crítica da escala de risco. Essas são as informações atualizada. Um novo boletim deve ser divulgado ainda nesta tarde.Se nas UTIs a situação piorou, nas enfermarias a quantidade de leitos ocupados por pacientes com COVID-19 diminuiu. A taxa, que era de 62,2% nessa segunda (7/6), está em 61,6% nesta terça.A transmissibilidade do novo coronavírus está em 0,94, mesmo valor do balanço anterior. Portanto, no panorama atual, 94 pessoas ficam doentes, em média, a cada 100 infectados na capital mineira.Belo Horizonte chegou a 215.897 casos confirmados de COVID-19 nesta terça. Fazem parte do balanço 5.243 mortos, 7.378 pacientes em acompanhamento e 203.276 recuperados. O número de vidas perdidas cresceu pelo terceiro balanço em sequência na casa dos 30. São 31 vidas perdidas a mais que no levantamento divulgado nessa segunda.