Volta às aulas presenciais em BH não será obrigatória; veja outras regras

Escolas municipais vão dividir o retorno às aulas presenciais em duas etapas; escolas particulares estão autorizadas a elaborar o plano do 1º ao 7º ano, desde que sigam os protocolos da prefeitura (foto: Pixabay/ Reprodução)

O retorno presencial dos alunos do ensino fundamental nas escolas municipais de Belo Horizonte será dividido em duas etapas. A volta das crianças de 6 a 8 anos, do 1º ao 3º ano, está prevista para 21 de junho, enquanto o retorno dos estudantes de 9 a 12 anos, do 4º ao 7º ano, será no inicio de julho.Nesta quinta-feira (10/6), a reportagem doconversou com a, Ângela Dalben, para detalhar o plano da administração municipal.Nessa quarta-feira (9/6), o retorno foi anunciado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) em entrevista coletiva na sede da prefeitura. "Os números estão permitindo", afirmou o prefeito. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, ada doença mantém a cidade em situação “” .As aulas presenciais dessa faixa escolar estão suspensas desde o início da pandemia, no ano passado. Em 26 de abril deste ano, a PBH autorizou o retorno às escolas da educação infantil, para crianças até 5 anos e 8 meses.A secretária, que é doutora em Educação e professora aposentada de didática na FaE-disse que o encontro presencial ocorrerá como planoàs aulas remotas. "As pessoas precisam entender o seguinte: não estamos autorizando as aulas presenciais. Não é isso. Não há abertura das escolas. O plano curricular ainda é remoto. Mas vamos compor o plano com a oportunidade de encontro com os professores em alguns dias", disse Ângela.

A administração municipal determinou o acompanhamento 'personalizado' das crianças. Sendo assim, serão formadas microbolhas de até seis alunos, por três horas, duas vezes por semana.



A secretária explica que os alunos em fase de alfabetização, principalmente, entre 6 e 8 anos, necessitam da intermediação do professor. "Essa é a fase mais importante do processo de escolarização e esse processo exige esse contato", destaca a professora.



O plano pedagógico será elaborado por cada escola, que avaliará individualmente as necessidades dos alunos de cada turmo. "A escola faz diagnóstico da criança e identifica aqueles que precisam estar presencialmente, de acordo com o nível de aprendizado, as dificuldades... No encontro presencial, o professor fará a avaliação, poderá observar como faz a leitura. É até mesmo uma oportunidade de conhecer melhor aluno. Após mais de um ano de pandemia, muitos nunca se viram pessoalmente. Isso muda até mesmo a relação virtual."



O retorno presencial ainda será dividido por idade nas escolas municipais. A partir do dia 21, estudantes de 6 a 8 anos poderão se encontrar nas escolas. "Após duas semanas, vamos iniciar o retorno dos alunos de 9 a 12 anos", informa a secretária.

As escolas particulares, de acordo com Ângela, podem se organizar de acordo com a demanda. Mas estão autorizadas pelo comitê a retornar com o 1º ao 7º ano do ensino fundamental também a partir do dia 21.

Protocolo sanitário



As escolas devem seguir os protocolos sanitários já publicados na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). São eles: a área para o professor deverá ser delimitada em 2 metros a partir do quadro (parede) e mais 2 metros do limite de sua área de atuação até a primeira carteira do aluno.



A escola também deverá demarcar posições nas salas de aula, respeitando o distanciamento de 2m entre os alunos. No ensino fundamental, a alimentação feita em sala deverá ser acompanhada por um adulto, que deverá estar na área do professor. O uso do álcool em gel e máscara são obrigatórios. Veja o protocolo completo aqui.



A secretaria ainda afirma que é importante nessa fase que os pais atendam aos chamados, mas a presença não é obrigatória. "Que a família, o pai, mãe, permitam que as crianças encontrem os professores e colegas mesmo que seja por pouco tempo. É um momento importante para a criança", disse.

Aulas nas particulares

Nessa quarta-feira (10/6), as escolas particulares comemoraram o anúncio de reabertura dos portões escolares para as crianças, mas também pontuaram críticas."O retorno foi muito favorável, recebemos com muita alegria. Já estávamos aguardando essa manifestação, porque o combinado que tínhamos é que as aulas do fundamental voltassem três semanas após as do infantil. O ensino infantil voltou em 26 de abril", disse a presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG), Zuleica Reis.Zuleica criticou o fato de o protocolo ainda não ter sido esclarecido. "O que estamos querendo com o fundamental é uma porcentagem de 50% presencial e 50% remoto. Temos que elaborar uma logística que vá atender às famílias", pontuou.O Sinep sugere que ocorra uma escala semanal. "Queremos rodízio semanal de forma híbrida, com metade da turma remotamente. As escolas particulares já estão preparadas para esse tipo de ensino. Se a escola pública não, liberem a particular", finalizou.Ao ser questionada sobre a proposta, a secretária Ângela Dalben foi categórica: "Estamos preparados para o retorno com 50% dos estudantes. Mas seguimos a orientação do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 de BH. Também estamos aflitos e estamos desejando o retorno", disse. Não há possibilidade de seguir um plano diferenciado. Ângela frisou que o avanço para a retomada depende do controle do vírus na cidade.