São Lourenço entrega cartões do Auxílio Emergencial Familiar

Famílias carentes de São Lourenço poderão usar dinheiro apenas em estabelecimentos conveniados (foto: Prefeitura de São Lourenço/Divulgação)

Moradores que foram aprovados para receber o Auxílio Emergencial Familiar, oferecido pela prefeitura de São Lourenço, no Sul de Minas, tem esta quinta-feira (10/6) para retirar os cartões. O atendimento será feito no mesmo local de cadastro, a sede do Projeto Crer Ser.

Os beneficiários que tem nomes que começam com as letras L até Z podem retirar o cartão, que já tem um crédito de R$ 150 liberado. A entrega acontece das 8h às 11h30 e das 13h às 16h.



É necessário levar um documento com foto. Os beneficiários com nomes que começam de A a J fizeram a retirada nesta quarta-feira.

O projeto criado pela prefeitura prevê o pagamento de R$ 300 para cada família em duas parcelas. O valor restante será liberado no mês que vem automaticamente.