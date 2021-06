Três pacientes com COVID aguardam leitos de UTI em Ouro Fino

Três pacientes aguardam leitos de UTI em Ouro Fino (foto: Fábio Marchetto (Agência Minas)) Ouro Fino apresentou tendência de crescimento na incidência da COVID-19 nas última semanas. Além disso, a procura por leitos hospitalares também aumentou na cidade do Sul de Minas.

A diretora de Saúde, Sheilla Faria, afirmou que três pacientes do município aguardam leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Na última semana teve um aumento significativo do número de casos confirmados. E a Santa Casa de Ouro Fino está com mais de 100% de ocupação dos leitos clínicos, e, infelizmente, não temos leitos de UTI. Então, a gente também depende dos hospitais da região, que a gente sabe que estão com a capacidade total. Hoje, por exemplo, estamos com três pacientes de Ouro Fino tentando transferência e com dificuldade”, afirma Sheilla Faria.



A reportagem do Terra do Mandu entrou em contato com a Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Pouso Alegre para verificar como está sendo feita a transferência de pacientes entre os municípios que pertencem à regional, incluindo Ouro Fino. Porém, até a publicação dessa reportagem não obteve retorno.



Nos últimos 15 dias, Ouro Fino confirmou 199 casos de COVID-19. Desde o início da pandemia, 2.048 moradores foram contaminados pelo coronavírus, sendo que 60 não resistiram à doença.



Outras 56 pessoas com suspeita de COVID-19 também estão em acompanhamento. Os dados foram atualizados nesta terça-feira (8/6).



A diretora de Saúde alerta que é necessário manter os cuidados para evitar a disseminação do vírus: “Enquanto uma quantidade grande de pessoas ainda não estiver vacinada, é preciso continuar com todos os cuidados: uso de máscara de forma correta, que deve cobrir o nariz e a boca; uso do álcool em gel ou lavar a mão com frequência; e evitar as aglomerações. Essas medidas são as que ajudam a combater o vírus”, afirma.



Vacinação contra a COVID

Ouro Fino é um dos primeiros municípios do Sul de Minas a iniciar a vacinação da população em geral. Nesta terça-feira (8/6), pessoas com 59 anos sem comorbidades foram imunizadas. Segundo a diretora de Saúde, Sheilla Faria, a expectativa é que ainda nesta semana seja possível baixar a faixa etária a ser vacinada.



“Uma das estratégias que a gente tem feito é evitar deixar vacina parada na geladeira. Não faz sentido guardar vacinas enquanto tem pessoas morrendo por conta da COVID. Então, a gente tem evitado o máximo possível parar durante os feriados, a não ser que tenha um problema por falta de doses”, explica a diretora de Saúde.