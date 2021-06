Itajubá inicia vacinação de profissionais da educação nesta quarta (9/6))

Nesta quarta-feira (9/6), serão vacinados trabalhadores das creches e pré-escola (foto: Ascom prefeitura ) A Prefeitura de Itajubá, no Sul de Minas, anunciou que os profissionais da educação começam a ser vacinados contra a COVID-19 nesta quarta-feira (9/6). A imunização será por ordem de nível de ensino, sendo que trabalhadores das creches e pré-escola serão os primeiros contemplados.

A vacinação para trabalhadores das creches e pré-escolas acontece nesta quarta-feira (9/6), das 8h às 16h, no Ginásio do Tigrão. De acordo com a prefeitura, só será vacinado quem for aprovado pela equipe técnica da Secretaria de Saúde. Em caso de aprovação, a pessoa recebe a autorização com o código “QR CODE” no e-mail ou WhatsApp cadastrado.

Vale ressaltar que é obrigatório apresentar o “QR CODE” no dia da vacinação, seja em aparelho digital ou impresso, com um documento com foto (RG ou CNH). Quem não possui aparelho digital e/ou não conseguiu imprimir a autorização deve procurar o posto de saúde mais próximo para retirar o QR Code impresso.



Vacinação em Itajubá

Itajubá já recebeu 42.431 doses das vacinas contra a COVID-19, sendo 25.708 para a primeira dose e 16.723 para a dose de reforço. De acordo com a prefeitura, desde o dia 20 de janeiro, quando teve início a aplicação da vacina no município, 25.047 pessoas foram imunizadas com a primeira dose. Os dados foram atualizados nesta terça-feira (8/6).

COVID-19 em Itajubá

O município contabiliza 8.115 diagnósticos positivos para o coronavírus desde o início da pandemia, com 362 mortes pela COVID-19. Outros três óbitos suspeitos estão sendo investigados. Ao todo, 7.672 pessoas já se recuperaram da doença. O boletim epidemiológico foi atualizado na segunda-feira (7/6).



Neste momento, 81 moradores estão em acompanhamento em Itajubá – 69 em isolamento domiciliar e 12 hospitalizados. A ocupação de leitos de UTI está em 98%, com 58 pacientes internados (18 de Itajubá e 39 de cidades vizinhas). Já a ocupação de leitos de suporte ventilatório está em 37%, com 28 pessoas hospitalizadas (12 de Itajubá e 16 de municípios vizinhos).



(Gabriella Starneck / Especial para o EM)