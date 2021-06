BH distribui excedentes de vacinas a acamados e cadastrados do público-alvo

PBH traçou programação para encontrar pessoa apta a ser imunizada (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

No longo processo de vacinação contra a COVID-19 no Brasil, várias doses são consideradas excedentes: são aquelas que sobram em frascos abertos sem serem aplicadas nos indivíduos contemplados na campanha no fechamento dos postos de saúde. Desde o início do Plano Nacional de Imunização, Belo Horizonte tem utilizado os imunizantes para vacinar os acamados do público-alvo e pessoas com a faixa de idade imediatamente inferior a que está contemplada.





Por meio de nota, a PBH afirmou que existe um controle feito pelas equipes da saúde para aproveitar as doses que sobram: “Para obter o máximo rendimento das vacinas e evitar a perda doses, em alguns locais, é preciso fazer remanejamento entre pontos de vacinação ou fazer uma busca ativa de pessoas com comorbidades que se enquadram nos critérios estabelecidos. O contato é feito exclusivamente pelas equipes de saúde da prefeitura”.





A capital traçou uma programação para encontrar uma pessoa apta a ser imunizada e, assim, evitar o desperdício. Uma das opções é tentar não abrir um novo frasco sem necessidade ao fim do expediente. Assim, os agentes entram em contato com outros postos para verificar se há a quantidade disponível e, em seguida, fazer o remanejamento.





Quando a dose não é encontrada na unidade vizinha, os enfermeiros abrem um novo frasco e começam a fazer uma busca de moradores da região para receber o imunizante. Segundo a prefeitura, caso a pessoa não tenha disponibilidade para ir até o posto, uma equipe volante vai à casa dela aplicar a dose.





Por fim, caso a dose não seja aproveitada, a PBH prevê acionar a pessoa cadastrada que faça parte da faixa prioritária prevista para ser imunizada logo na sequência.









De acordo com o Ministério da Saúde, os municípios têm autonomia para distribuir as vacinas que sobram da forma que for mais conveniente para a sua localidade, evitando maiores perdas.

“O volume excedente poderá ser utilizado desde que seja possível aspirar o volume de uma dose completa de 0,5ml de um único frasco-ampola. A mistura de vacina de frascos-ampola diferentes para completar uma dose é rigorosamente contraindicado, uma vez que as vacinas estão sujeitas à contaminação”, informou a nota técnica da pasta.

Existem regras específicas para cada imunizante. No caso da AstraZeneca, a vacina pode ser utilizada até 48h após a abertura do frasco, desde que mantida na temperatura de 2 a 8 graus. Já para a CoronaVac são 6h, mantendo a temperatura. Sobre a Pfizer, o imunizante só poder ficar na temperatura de 2ºC a 8ºC por, no máximo cinco dias, com o frasco lacrado. Caso seja aberto, a duração é de 6h.





SP também aproveita xepa





Em São Paulo, por exemplo, a prefeitura abriu nesta segunda-feira (7/6) a inscrição de pessoas a partir dos 50 anos, que poderão antecipar a aplicação das doses. Anteriormente, tais doses eram destinadas, prioritariamente, às pessoas com deficiência permanente, com mais de 18 anos, que morassem próximas às unidades de saúde e aos estagiários de saúde.





No Rio de Janeiro, a regra é parecida com Belo Horizonte. As doses excedentes são destinadas às pessoas acamadas ou dos grupos prioritários elegíveis podem receber doses excedentes. Estão incluídos indivíduos com comorbidades; com deficiência permanente, com síndrome de Down; gestantes e puérperas com comorbidades; trabalhadores da saúde e guardas municipais envolvidos nas ações de enfrentamento à COVID-19, todos dos 18 aos 59 anos.





A discussão sobre o aproveitamento das doses excedentes começou a surgir depois de boatos de que várias pessoas deixaram de se vacinar, sobretudo em cidades do interior, devido ao desperdício nos frascos. Em Minas, recentemente, o secretário de Estado de saúde, Fábio Baccheretti orientou que os municípios continuem a vacinação aos sábados e domingos para evitar perdas maiores.