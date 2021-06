Confira quem pode se vacinar contra COVID-19 em BH nesta terça (8/6)

Vacinação contra o novo coronavírus avança em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press )





No momento da vacinação, é preciso seguir as seguintes orientações:





Ser cidadão residente de Belo Horizonte;

Apresentar documento de identificação com foto;

Não ter recebido vacina contra a COVID-19;

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.





locais de vacinação estão disponíveis no é das 7h30 às 16h30. Já os postos drive-thru funcionam das 8h às 16h30. Osestão disponíveis no Portal da PBH . Nos postos fixos e extras, o horário de funcionamentoé das 7h30 às 16h30. Já os postos drive-thru funcionam das 8h às 16h30.



É necessário apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência.



Todos devem estar de máscara e respeitar o distanciamento nas unidades.



O ideal é que quem for se vacinar leve, no máximo, um acompanhante, para evitar aglomerações.





Cronograma da semana

Ao longo da semana também serão vacinados trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros (motoristas e cobradores); trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e trabalhadores de transporte metroferroviário.



Quem faz parte desses três grupos (cerca de 10 mil pessoas) precisa trabalhar em Belo Horizonte.





Também segue nesta segunda-feira o cadastramento dos caminhoneiros para que possam ser vacinados no sábado (12/6). O cadastro encerra hoje, às 23h59.





Confira a programação:





Quarta-feira (9/6): pessoas de 57 anos, completos até 30 de junho, exclusivamente moradores de Belo Horizonte;

Quinta-feira (10): trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros (motoristas e cobradores); trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário;

Sexta-feira (11): pessoas de 56 anos completos até 30 de junho;

Sábado (12): caminhoneiros cadastrados.

O alívio da vacinação contra acomeça a chegar ao público geral. Com taxa de vacinados em relação à população superior à média do estado e do país, a Prefeitura decomeçou a vacinar nesta segunda-feira (7/6) o público adulto que não faz parte dos grupos prioritários A vacinação se estende a pessoas de 59 a 56 anos sem comorbidades , o que corresponde a 96 mil pessoas.