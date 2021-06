'Situação caótica. Tudo lotado', diz prefeito de Alfenas sobre a COVID-19

Santa Casa esta superlotada e não tem condições de receber novos pacientes (foto: Gilson Leite/divulgação) COVID-19 em Alfenas, no Sul de Minas, está preocupando a prefeitura da cidade, que precisou improvisar leitos de enfermaria para atender os pacientes infectados pelo novo coronavírus. O prefeito Luiz Antônio da Silva usou as redes sociais para alertar a população depois que o município atingiu 110% de ocupação das UTIs na Santa Casa de Alfenas. O avanço daemno Sul de Minas, está preocupando ada cidade, que precisou improvisardepara atender os pacientes infectados pelo novo. O prefeito Luiz Antônio da Silva usou as redes sociais para alertar a população depois que o município atingiu 110% de ocupação dasna Santa Casa de Alfenas.

A prefeitura publicou nota de esclarecimento e apelo à população na tarde deste sábado (5/6). “Estamos vivendo o pior momento desde o início da pandemia. Os hospitais estão cheios, temos fila de espera de pacientes aguardando leitos, e os profissionais estão no limite do seu estado físico e psicológico”, diz.

17:16 - 05/06/2021 Pressionado pelos setores privados, enfermeiros fazem ato em BH por piso Alfenas soma 7.633 pessoas infectadas pela COVID-19 e 158 óbitos confirmados. Nos últimos 10 dias, foram mais de mil registros positivos e oito mortes em decorrência da doença. Neste cenário, a cidade atingiu 110% de ocupação da UTI da Santa Casa de Alfenas e comprometeu o atendimento. A prefeitura precisou improvisar leitos de enfermaria para tentar diminuir o impacto. Mas o município não tem mais condições de receber novos pacientes.

“Estamos de corpo e alma fazendo o nosso melhor, improvisando leitos de enfermaria para não vermos vidas sendo perdidas por falta do mínimo de assistência”, explica a nota.

O prefeito Luiz Antônio Silva usou as redes sociais para explicar sobre o atendimento na cidade e alertar a população. “Situação caótica na Santa Casa. Tudo lotado. Atenção: Agora, o Pronto Socorro Geral da Santa Casa receberá apenas pacientes oncológicos e em hemodiálise. Todos os outros serão encaminhados para o Hospital Alzira Velano. No PS Geral estão sendo instalados leitos COVID. O PS Gripal/COVID continua normalmente. Agradecemos equipes e direções de ambos os hospitais pela luta solidária. Só Deus para recompensar a vocês que salvam vida”, alerta.

A prefeitura ainda pediu a consciência de todos em relação ao combate do novo coronavírus. “E nesse momento, a única coisa que pode fazer com que esse cenário mude, é a consciência de cada um. Não se aglomerem em festas clandestinas, não saiam de casa sem necessidade. Respeitem a vida”, ressalta.

Medidas restritivas

No fim do mês passado, uma festa com 100 pessoas em um hotel referência na cidade repercutiu na região. Muitos moradores não entenderam como a prefeitura permitiu aglomerações na semana em que o novo coronavírus estava avançando mais uma vez no município.

Na época, o prefeito Luiz Antônio explicou, por telefone, que o decreto que estava vigente ainda não tinha sido alterado e permitia reunião com até 100 pessoas.

“Não, a consciência não é a ÚNICA coisa a se fazer. Se tivéssemos tido uma atuação decente em maio, com restrições a bares, restaurantes, clubes, festas e aulas presenciais, e não a liberação total que houve, nunca teria chegado neste estado lamentável. Espero que o prefeito aprenda a lição”, diz morador nas redes sociais.

Um novo decreto começa a valer neste domingo (6/6) e proíbe festas e aglomerações. A prefeitura restringiu o horário de funcionamento de bares, restaurantes e conveniências para as 23h. O documento fechou clubes, academias e campos de futebol.

“As novas medidas serão reavaliadas na próxima semana para ver se surtiram efeitos. Se precisar, vamos pensar em novas regras”, afirma prefeito.